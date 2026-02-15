П'яте пограбування за два місяці: у Німеччині обчистили 14 сейфових комірок у банку Volksbank

У містечку Штур під Бременом невідомі близько полудня 13 лютого проникли через світлову криницю до підвалу місцевого відділення банку Volksbank, після чого зламали та обчистили 14 сейфових комірок. Сума завданих збитків поки що невідома, оскільки вміст сейфів є банківською таємницею, пише DW.

Як працювали злочинці

Під час пограбування злочинці розпорошили в підвалі будівлі на вулиці Блокенер невідому рідину — імовірно, через неї співробітники філії близько 15:30 поскаржилися на нездужання та нудоту. На виклик приїхали пожежники та медики, вони надали допомогу двом співробітникам. Приміщення було евакуйовано. Виміри не показали у ньому перевищення концентрації будь-яких небезпечних речовин.

Серія пограбувань банків

Пограбування стало вже п'ятою атакою на банки у Німеччині за два місяці.

До цього були пограбовані відділення банку Sparkasse у центрі Бонна та Гельзенкірхені, а також у Галлі та Вільгельмсхафені.

Як писав «Мінфін», 30 грудня стало відомо про пограбування філії банку у місті Гельзенкірхен. Злочинці пробурили дірку в бетонній стіні між кімнатою з банківськими сейфами та прилеглим автомобільним паркуванням, визнали в поліції.

Під час пограбування було зламано кілька тисяч сейфів. Спочатку повідомлялося, що загальна шкода обчислюється десятками мільйонів євро. Проте 2 січня німецький таблоїд Bild повідомив, що у банку Sparkasse у Гельзенкірхені злочинці викрали понад 100 мільйонів євро. Це робить це пограбування одним із наймасштабніших у сучасній історії Німеччини.