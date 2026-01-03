У Німеччині вже третє пограбування банку Sparkasse за кілька тижнів

Серія банківських пограбувань прокотилася з початку тижня німецькою землею Північний Рейн-Вестфалія. Як повідомили в п'ятницю, 2 січня, в пресслужбі округу Гютерсло, в місті Галле у Вестфалії було виявлено зламаними чотири сейфи в філії банку Sparkasse, пише DW.

Що відомо

У поліції тим часом припускають, що пограбування було скоєно під час робочого часу у вівторок, 30 грудня. За словами працівників банку, злочин стався між 12:45 та 13:10 і без проникнення ззовні.

Зламані сейфи, за даними поліції, містилися в сховищі, розташованому в підвалі. Поки що невідомо, що саме зберігалося в цих сейфах, а також скільки осіб постраждали від дій зловмисників, та чи могли ті сейфи належати одній особі, пише видання Rheinische Post. Так само поки немає жодної інформації про загальну суму завданої шкоди.

У Бонні з банку викрали золоті злитки на мільйони

Днями стало відомо, що ще 17 грудня в місті Бонн зловмисники викрали золоті злитки, котрі так само зберігалися в одному з банківських філіалів міста.

Як повідомили в банку, грабіжники зламали та спорожнили два сейфи в банківському сховищі, де зберігалися коштовності й цінні речі приватних клієнтів банку. У поліції міста Бонн повідомили 2 січня, що викрадене золото мало «велику загальну вартість».

За даними поліції, в скоєнні злочину підозрюють 22-річного колишнього працівника цієї філії. На підставі судового рішення 19 грудня слідчі обшукали квартиру підозрюваного та його додаткове місце проживання, конфіскувавши можливі докази. Згодом 22-річного чоловіка доставили до поліцейського управління, але потім відпустили. Підстав для тримання його під вартою — як-от ризик знищення доказів, втечі або повторення злочину — не було.

Зухвале пограбування банку в місті Гельзенкірхен

Нагадаємо, як писав «Мінфін», 30 грудня стало відомо про пограбування філії банку в місті Гельзенкірхен. Злочинці пробурили дірку в бетонній стіні між кімнатою з банківськими сейфами та прилеглою автомобільною парковкою, визнали в поліції.

Під час пограбування було зламано кілька тисяч сейфів. Спочатку повідомлялося, що загальна шкода обчислюється десятками мільйонів євро. Однак 2 січня німецький таблоїд Bild повідомив, що у банку Sparkasse у Гельзенкірхені злочинці викрали понад 100 мільйонів євро. Це робить те пограбування одним із наймасштабнішим у сучасній історії Німеччини.

Свідки повідомили, що ввечері 28 грудня бачили чоловіків з великими сумками на сходах багаторівневої парковки. Записи з камер спостереження показали, що вранці 29 грудня з парковки виїхав чорний Audi RS 6 із пасажирами в масках. Номерний знак автомобіля був раніше викрадений в Ганновері. У поліції дії грабіжників визнали «дуже професійними».