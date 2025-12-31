У місті Гельзенкірхен (Німеччина) невідомі винесли з відділення банку Sparkasse близько 30 млн євро. Про це повідомляє AFP.
В Німеччині банк Sparkasse «почистили» на 30 млн євро
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо про пограбування
Грабіжники проникли у сховище, де зберігалися сейф-коробки клієнтів банку, через сусідній паркінг, просвердливши діру у бетонній стіні.
Вони відкрили більше ніж 3000 сейф-коробок і вкрали гроші, золото, коштовності й інші цінності на суму приблизно 30 млн євро.
Пограбування сталося в понеділок, проте відомо про нього стало пізніше.
Близько 16:00 за місцевим часом 29 грудня в банку спрацювала пожежна сигналізація, після чого туди прибули пожежники й поліція. Вони виявили діру в стіні й розграбоване сховище.
Свідки розповіли, що у вихідні бачили кількох чоловіків, які несли об'ємні сумки у гараж неподалік. На відео з камер спостереження в гаражі зафіксовано кілька людей у масках у викраденій машині.
Коментарі - 2
Хтось передивився голівудських фільмів!
Але ж спрацювало))))