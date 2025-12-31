Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 8:26

В Німеччині банк Sparkasse «почистили» на 30 млн євро

У місті Гельзенкірхен (Німеччина) невідомі винесли з відділення банку Sparkasse близько 30 млн євро. Про це повідомляє AFP.

У місті Гельзенкірхен (Німеччина) невідомі винесли з відділення банку Sparkasse близько 30 млн євро.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про пограбування

Грабіжники проникли у сховище, де зберігалися сейф-коробки клієнтів банку, через сусідній паркінг, просвердливши діру у бетонній стіні.

Вони відкрили більше ніж 3000 сейф-коробок і вкрали гроші, золото, коштовності й інші цінності на суму приблизно 30 млн євро.

Пограбування сталося в понеділок, проте відомо про нього стало пізніше.

Близько 16:00 за місцевим часом 29 грудня в банку спрацювала пожежна сигналізація, після чого туди прибули пожежники й поліція. Вони виявили діру в стіні й розграбоване сховище.

Свідки розповіли, що у вихідні бачили кількох чоловіків, які несли об'ємні сумки у гараж неподалік. На відео з камер спостереження в гаражі зафіксовано кілька людей у масках у викраденій машині.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Олексій А
Олексій А
31 грудня 2025, 10:51
#
У наш час ще й таке може статися???
Хтось передивився голівудських фільмів!
Але ж спрацювало))))
+
0
Igorenya
Igorenya
31 грудня 2025, 23:36
#
Банк на свалку истории
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
