В Німеччині банк Sparkasse «почистили» на 30 млн євро

У місті Гельзенкірхен (Німеччина) невідомі винесли з відділення банку Sparkasse близько 30 млн євро . Про це повідомляє AFP.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про пограбування

Грабіжники проникли у сховище, де зберігалися сейф-коробки клієнтів банку, через сусідній паркінг, просвердливши діру у бетонній стіні.

Вони відкрили більше ніж 3000 сейф-коробок і вкрали гроші, золото, коштовності й інші цінності на суму приблизно 30 млн євро.

Пограбування сталося в понеділок, проте відомо про нього стало пізніше.

Близько 16:00 за місцевим часом 29 грудня в банку спрацювала пожежна сигналізація, після чого туди прибули пожежники й поліція. Вони виявили діру в стіні й розграбоване сховище.

Свідки розповіли, що у вихідні бачили кількох чоловіків, які несли об'ємні сумки у гараж неподалік. На відео з камер спостереження в гаражі зафіксовано кілька людей у масках у викраденій машині.