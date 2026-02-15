Золотий бум у Китаї призвів до жорстких заходів у роздрібному сегменті

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 лютого 2026, 14:10

Золотий бум у Китаї призвів до жорстких заходів у роздрібному сегменті

У п'ятницю, 13 лютого, декілька міських відомств опублікували спільну заяву із вимогою припинити «незаконну торгівлю золотом». Під заборону потрапили програми, що пропонують роздрібним інвесторам торгівлю з плечем, онлайн-трансляції з агресивною рекламою злитків, а також випадки, коли компанії видавали себе за членів Шанхайської біржі золота, пише Bloomberg.

У п'ятницю, 13 лютого, декілька міських відомств опублікували спільну заяву із вимогою припинити «незаконну торгівлю золотом».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит покупців зростає

Ажіотажний попит із боку китайських покупців — від приватних інвесторів до великих фондів, що виходять на сировинний ринок, — підштовхнув ціни на золото та срібло до історичних максимумів.

Наприкінці місяця був різкий обвал, проте, за словами трейдерів, інтерес роздрібу, як і раніше, залишається високим.

Крім рекордного припливу коштів у китайські золоті ETF і перегрітого попиту на єдиний у країні фонд, орієнтований на срібло, ключова активність зосередилася в ювелірному районі Шуйбей у Шеньчжені — колишньому рибальському селі, яке стало центром китайської торгівлі золотом.

Читайте також: «Золота лихоманка» у Китаї змінюється панікою: рекордний відтік $1 млрд із ETF на тлі цінових гойдалок

Заборона реклами

Міська влада заявила, що заборонятиме рекламні формулювання на кшталт «ціни на золото злетять» або «зароби статок на купівлі золота». Також під заборону потрапили спроби видавати сплави за чисте золото чи інші дорогоцінні метали.

Роздрібний ажіотаж уже призводив до заворушень. В одному з випадків клієнти в Шеньчжені, які купили золото через популярну онлайн-платформу Jie Wo Rui, влаштували протести та зіткнення з поліцією після того, як не змогли повернути вкладені кошти.

Jie Wo Rui була одним із сотень малих та середніх інвестиційних майданчиків по всьому Китаю, які через соцмережі залучали інвесторів на «бичачому» ринку золота, обіцяючи швидкий прибуток. Після протестів місцева влада створила спеціальну робочу групу для моніторингу діяльності платформи.

Срібло також опинилося у центрі спекуляцій. Дефіцит пропозиції призвів до того, що найближчі ф'ючерси на Шанхайській ф'ючерсній біржі (SHFE) торгувалися значно вищими за дальні контракти. Одночасно запаси на складах, пов'язаних з ф'ючерсним ринком та Шанхайською біржею золота, впали до рівнів більш ніж десятирічної давності.

На цьому тлі SHFE змінила правила та заборонила деяким компаніям доводити ф'ючерсні контракти на срібло до фізичного постачання без спеціальної квоти на хеджування. Міра спрямована на те, щоб зупинити відтік металу зі складів біржі.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Вибирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами