Золотий бум у Китаї призвів до жорстких заходів у роздрібному сегменті

У п'ятницю, 13 лютого, декілька міських відомств опублікували спільну заяву із вимогою припинити «незаконну торгівлю золотом». Під заборону потрапили програми, що пропонують роздрібним інвесторам торгівлю з плечем, онлайн-трансляції з агресивною рекламою злитків, а також випадки, коли компанії видавали себе за членів Шанхайської біржі золота, пише Bloomberg.

Попит покупців зростає

Ажіотажний попит із боку китайських покупців — від приватних інвесторів до великих фондів, що виходять на сировинний ринок, — підштовхнув ціни на золото та срібло до історичних максимумів.

Наприкінці місяця був різкий обвал, проте, за словами трейдерів, інтерес роздрібу, як і раніше, залишається високим.

Крім рекордного припливу коштів у китайські золоті ETF і перегрітого попиту на єдиний у країні фонд, орієнтований на срібло, ключова активність зосередилася в ювелірному районі Шуйбей у Шеньчжені — колишньому рибальському селі, яке стало центром китайської торгівлі золотом.

Заборона реклами

Міська влада заявила, що заборонятиме рекламні формулювання на кшталт «ціни на золото злетять» або «зароби статок на купівлі золота». Також під заборону потрапили спроби видавати сплави за чисте золото чи інші дорогоцінні метали.

Роздрібний ажіотаж уже призводив до заворушень. В одному з випадків клієнти в Шеньчжені, які купили золото через популярну онлайн-платформу Jie Wo Rui, влаштували протести та зіткнення з поліцією після того, як не змогли повернути вкладені кошти.

Jie Wo Rui була одним із сотень малих та середніх інвестиційних майданчиків по всьому Китаю, які через соцмережі залучали інвесторів на «бичачому» ринку золота, обіцяючи швидкий прибуток. Після протестів місцева влада створила спеціальну робочу групу для моніторингу діяльності платформи.

Срібло також опинилося у центрі спекуляцій. Дефіцит пропозиції призвів до того, що найближчі ф'ючерси на Шанхайській ф'ючерсній біржі (SHFE) торгувалися значно вищими за дальні контракти. Одночасно запаси на складах, пов'язаних з ф'ючерсним ринком та Шанхайською біржею золота, впали до рівнів більш ніж десятирічної давності.

На цьому тлі SHFE змінила правила та заборонила деяким компаніям доводити ф'ючерсні контракти на срібло до фізичного постачання без спеціальної квоти на хеджування. Міра спрямована на те, щоб зупинити відтік металу зі складів біржі.