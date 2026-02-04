«Золота лихоманка» у Китаї змінюється панікою: рекордний відтік $1 млрд з ETF на тлі цінових гойдалок

Віра китайських інвесторів у золото похитнулася після різкого обвалу котирувань металу. У вівторок, 3 лютого, найбільші біржові фонди (ETF) материкового Китаю, забезпечені золотом, зафіксували найбільший в історії одноденний відтік капіталу — сумарно близько $1 млрд (6,8 млрд юанів). Про це повідомляє агентство Bloomberg 4 лютого.

Масова втеча капіталу

За даними аналітиків, чотири найбільші китайські фонди — Huaan Yifu, Bosera, E Fund та Guotai — втрачають кошти другий день поспіль. Ситуація виглядає особливо контрастною на тлі минулого тижня, коли ці ж фонди фіксували рекордні припливи інвестицій.

Причиною зміни настроїв став п'ятничний обвал цін на золото, який став наймасштабнішим падінням за один день з 2013 року. Ринок, розігрітий спекулятивним попитом роздрібних інвесторів, геополітичною напругою та сумнівами щодо незалежності ФРС США, виявився перегрітим.

Парадокс вівторка: ціни ростуть, інвестори тікають

Цікаво, що масовий розпродаж паїв ETF відбувався навіть на тлі відновлення ринку. У вівторок світові ціни на золото підскочили на понад 6%, оскільки спекулянти почали викуповувати просідання (buy the dip). Проте для багатьох китайських тримачів активів страх подальшого падіння виявився сильнішим за бажання заробити на відскоку, що спровокувало фіксацію збитків або прибутку та вихід у кеш.