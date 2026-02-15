Ринок таксі хочуть вивести з тіні: Мінрозвитку підготувало законопроєкт

Мінрозвитку опублікувало проєкт закону про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів на таксі або легковими авто на замовлення.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо

Законопроєкт спрямований врегулювати питання забезпечення реалізації та дієвості норм законодавства у сфері перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення шляхом встановлення адміністративної відповідальності за порушення відповідних вимог.

Прийняття законопроєкту дозволить сформувати цілісну та ефективну систему адміністративної відповідальності у сфері перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, сприятиме легалізації ринку, підвищенню рівня безпеки пасажирських перевезень та забезпеченню рівних умов здійснення діяльності для всіх учасників ринку.

Ключовою новелою законопроєкту є доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 1333, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення умов і правил перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Читайте також: Уряд готує реформу послуг таксі: що зміниться для пасажирів

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення відповідальності за:

виконання оплатного перевезення пасажирів без набуття права на надання відповідних послуг або поза межами трудових відносин з автомобільним перевізником;

порушення самозайнятими перевізниками спеціальних вимог законодавства щодо здійснення діяльності;

виконання перевезень легковими авто на замовлення, отриманих не через цифрову платформу;

використання платформ, інформація про які відсутня у державних інформаційних системах;

здійснення перевезень без дотримання вимог щодо технічного стану авто та обов’язкового обладнання таксі;

порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Читайте також: Таксисти отримають нові правила роботи: ключові зміни, які пропонує Мінрозвитку