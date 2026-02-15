Ринок таксі хочуть вивести з тіні: Мінрозвитку підготувало законопроєкт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 лютого 2026, 13:27

Ринок таксі хочуть вивести з тіні: Мінрозвитку підготувало законопроєкт

Мінрозвитку опублікувало проєкт закону про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів на таксі або легковими авто на замовлення.

Мінрозвитку опублікувало проєкт закону про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів на таксі або легковими авто на замовлення.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЧому це важливоЗаконопроєкт спрямований врегулювати питання забезпечення реалізації та дієвості норм законодавства у сфері перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення шляхом встановлення адміністративної відповідальності за порушення відповідних вимог.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо

Законопроєкт спрямований врегулювати питання забезпечення реалізації та дієвості норм законодавства у сфері перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення шляхом встановлення адміністративної відповідальності за порушення відповідних вимог.

Прийняття законопроєкту дозволить сформувати цілісну та ефективну систему адміністративної відповідальності у сфері перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, сприятиме легалізації ринку, підвищенню рівня безпеки пасажирських перевезень та забезпеченню рівних умов здійснення діяльності для всіх учасників ринку.

Ключовою новелою законопроєкту є доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 1333, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення умов і правил перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Читайте також: Уряд готує реформу послуг таксі: що зміниться для пасажирів

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення відповідальності за:

  • виконання оплатного перевезення пасажирів без набуття права на надання відповідних послуг або поза межами трудових відносин з автомобільним перевізником;
  • порушення самозайнятими перевізниками спеціальних вимог законодавства щодо здійснення діяльності;
  • виконання перевезень легковими авто на замовлення, отриманих не через цифрову платформу;
  • використання платформ, інформація про які відсутня у державних інформаційних системах;
  • здійснення перевезень без дотримання вимог щодо технічного стану авто та обов’язкового обладнання таксі;
  • порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Читайте також: Таксисти отримають нові правила роботи: ключові зміни, які пропонує Мінрозвитку

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
BigBend
BigBend
15 лютого 2026, 14:52
#
Не зрозумів, ви громадський транспорт вже врегулювали, що лізете регулювати приватний, який з появою Уюера нормально запрацював?
+
+3
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 лютого 2026, 15:23
#
Сколько сейчас с «Харьковской» на вокзал? 400 -600 гривен? Значит будет 1000 — 1400 !!! Вот и все! Ну и конечно (что уже было) появятся «вайбер — группы» А «киевстаровский уклон». «убер» пойдут … «болт» может и выживет за счет «ВИАЙПИ» .
+
0
trustman1990
trustman1990
15 лютого 2026, 16:01
#
Коли влада береться за якийсь закон то одразу розумієш що треба готуватись до погіршення якості життя. Помітив у моєму місті незвичайну кількість велосипедистів … взимку…Мабуть це щось означає.
+
0
TAN72
TAN72
15 лютого 2026, 16:33
#
Везу друзей, знакомых, просто решил подвезти😊
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами