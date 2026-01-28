Міністерство розвитку громад та територій України визначило пріоритети законодавчої роботи у сфері автомобільного транспорту на 2026 рік. Головні цілі — цифровізація логістики, посилення безпеки на дорогах та гармонізація українських правил із нормами Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні міністерства.
28 січня 2026, 14:42
Таксисти отримають нові правила роботи: ключові зміни, які пропонує Мінрозвитку
Ключові зміни, які пропонує Мінрозвитку
Самозайняті водії зможуть брати замовлення лише через цифрові сервіси.
Таксистів зобов’яжуть отримувати електронний сертифікат строком на 2 роки. Орієнтовна вартість у 2026 році — близько 3 328 грн.
• Працювати водієм таксі зможуть особи, які:
- досягли 20-річного віку;
- мають посвідчення водія категорії «В» зі стажем понад 2 роки;
- щороку проходять медичний огляд;
- протягом року до отримання сертифіката не притягувалися до відповідальності за порушення ПДР більше ніж 5 разів;
- не мають судимостей за кримінальні злочини.
Для офіційних перевізників передбачено окремі вимоги:
- водії працюють виключно за трудовими договорами;
- кожен автомобіль має бути обладнаний таксометром і спеціальним маркуванням;
- у салоні та під лобовим склом обов’язково розміщуватиметься QR-код, за яким пасажир зможе перевірити дані водія та законність його роботи.
Джерело: Мінфін
