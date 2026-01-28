Таксисти отримають нові правила роботи: ключові зміни, які пропонує Мінрозвитку

Міністерство розвитку громад та територій України визначило пріоритети законодавчої роботи у сфері автомобільного транспорту на 2026 рік. Головні цілі — цифровізація логістики, посилення безпеки на дорогах та гармонізація українських правил із нормами Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні міністерства.