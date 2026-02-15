Уряд наразі не розглядає можливість підняття тарифу на електроенергію — Свириденко

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підвищення не буде

«Дивне буде рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення», — сказала Свириденко.

Вона уточнила, що МВФ, над отримання нової програми якого зараз працює Україна, очікує від уряду до кінця липня 2026 року розробки карти лібералізації тарифів, що має запрацювати після скасування воєнного стану.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 10 лютого народний депутат Андрій Павловський повідомив, що народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців.

До 30 квітня 2026 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. При цьому нічний тариф та тариф при електроопалюванні вдвічі нижчий.