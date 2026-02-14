Multi від Мінфін
14 лютого 2026, 11:26

Стартап із Каліфорнії представив робота для складання білизни за $7 999

Каліфорнійський стартап Weave Robotics представив робота Isaac 0, який вміє складати білизну. Про це повідомляє видання The Verge.

Каліфорнійський стартап Weave Robotics представив робота Isaac 0, який вміє складати білизну.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки коштує робот

Вартість робота складе $7999 (до нього додається дворічна гарантія), також необхідно буде сплатити зворотний депозит у розмірі $250. Придбати робота додому можна буде за підпискою за $450 на місяць (при оплаченій підписці також діє гарантія).

Читайте також: У США відкрили попереднє замовлення на домашнього робота Neo за $20 000

Як працює робот

Як зазначають у The Verge, робот стаціонарний працює від розетки, і йому потрібно від 30 до 90 хвилин, щоб скласти одну партію білизни. При цьому він поки не вміє складати великі ковдри, простирадла та вивернуту навпроти одяг.

Крім того, робот не повністю автонмний: для складніших завдань зі складання білизни йому потрібні оператори. У Weave Robotics обіцяють, що згодом продуктивність Isaac 0 покращиться.

Поки що практична користь таких роботів у реальних умовах викликає питання, зазначає The Verge.

Нагадаємо

  • Раніше «Мінфін» писав, що китайський виробник електромобілів Xpeng провів презентацію, на якій продемонстрував людиноподібного робота Iron з «м'якою шкірою» та синтетичними м'язами. Їхнє масове виробництво має розпочатися наступного року.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
