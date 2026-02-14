Стартап із Каліфорнії представив робота для складання білизни за $7 999

Каліфорнійський стартап Weave Robotics представив робота Isaac 0, який вміє складати білизну. Про це повідомляє видання The Verge.

Скільки коштує робот

Вартість робота складе $7999 (до нього додається дворічна гарантія), також необхідно буде сплатити зворотний депозит у розмірі $250. Придбати робота додому можна буде за підпискою за $450 на місяць (при оплаченій підписці також діє гарантія).

Як працює робот

Як зазначають у The Verge, робот стаціонарний працює від розетки, і йому потрібно від 30 до 90 хвилин, щоб скласти одну партію білизни. При цьому він поки не вміє складати великі ковдри, простирадла та вивернуту навпроти одяг.

Крім того, робот не повністю автонмний: для складніших завдань зі складання білизни йому потрібні оператори. У Weave Robotics обіцяють, що згодом продуктивність Isaac 0 покращиться.

Поки що практична користь таких роботів у реальних умовах викликає питання, зазначає The Verge.

