Китайський виробник електромобілів Xpeng показав людиноподібного робота з «м'якою шкірою» (фото)

Китайський виробник електромобілів Xpeng провів презентацію, на якій продемонстрував людиноподібного робота Iron з «м'якою шкірою» та синтетичними м'язами. Їхнє масове виробництво має розпочатися наступного року. Ціна поки що невідома, передає CNBC.

Що відомо про Iron

Xpeng не розкрила конкретні характеристики робота, але уточнила, що він працюватиме на трьох ІІ-чіпах Turing власного виробництва. У компанії стверджують, що Iron стане першим гуманоїдним роботом у галузі, який використовує повністю твердотільний акумулятор.

Крім того, покупці зможуть кастомізувати робота, наприклад, йому можна буде вибирати форму «тіла» та «зачіску».

Emergence. Where AI transcends boundaries and imagination becomes reality. A new chapter of Physical AI unfolds — where creativity takes form. XPENG AI Day — witness the power of Emergence. Stay tuned. #XPENG #XPENGMoment https://t.co/7OL5PjcRot — XPENG (@XPengMotors) November 5, 2025

Де будуть задіяні роботи

Гендиректор виробника Хе Сяопенг під час презентації висловив сумнів у тому, що гуманоїдні роботи скоро будуть застосовуватись у домашньому господарстві та на фабриках. Однією з причин цього він назвав їхню дорожнечу, особливо на тлі дешевої робочої сили в Китаї.

На думку глави Xpeng, роботів спочатку будуть використовувати як екскурсоводів, продавців-консультантів та гідів по офісних будівлях.

Довідка

Xpeng була заснована у 2014 році. Нині в асортименті компанії є чотири моделі електромобілів. У 2024 році виторг виробника склав 40,8 млрд юанів (приблизно $5,7 млрд), збільшившись на 33,2% порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що наприкінці жовтня американський стартап 1X відкрив попереднє замовлення на домашніх гуманоїдних роботів Neo. У компанії стверджують, що вони зможуть брати на себе рутинні домові обов'язки. Вартість робота на замовлення — $20 тисяч.