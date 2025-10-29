В США відкрили передзамовлення на домашнього робота Neo за $20 000

Каліфорнійська компанія 1X, що займається штучним інтелектом і робототехнікою, розпочала приймати попередні замовлення на свого гуманоїдного робота Neo. Вартість робота становить $20 000. Про це повідомляє Engadget.

Що вміє робот

Він буде здатний самостійно виконувати основні завдання, включаючи відкривання дверей, принесення предметів і вмикання або вимикання світла.

Генеральний директор 1X Бернт Борніч пояснив, що нейронна мережа штучного інтелекту, яка керує машиною, ще повинна навчитися на більш реальних прикладах.

Борніч сказав, що кожен, хто придбає Neo для доставлення наступного року, повинен погодитися з тим, що людина буде бачити всередині їхніх будинків через камеру робота. Це необхідно, щоб навчити машини й зібрати навчальні дані, щоб вони з часом могли виконувати завдання автономно.

Introducing NEO Beta.

Designed for humans. Built for the home. pic.twitter.com/5S6jpRjUQp — 1X (@1x_tech) August 30, 2024

1X NEO доступний у кольорах бежевий, сірий та темно-коричневий. Зараз його можна попередньо замовити на вебсайті компанії, сплативши заставу у розмірі $200.

Ті, хто хоче отримати до нього ранній доступ, можуть придбати його за $20 000, але він також буде за підпискою у розмірі $499 на місяць.