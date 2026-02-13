Згідно з новими даними аналітичної компанії Bluekurtic Market Insights, весь негатив на ринку генерується виключно в години активних торгових сесій на Волл-стріт. У «нічний» час активи демонструють впевнене зростання. Про це повідомляє компанія у соцмережі X.
13 лютого 2026, 11:49
Парадокс «нічного трейдингу»: біткоїн та Ethereum ростуть, коли Волл-стріт спить
Дві реальності одного ринку
Аналітики розділили дохідність двох головних криптовалют — Bitcoin та Ethereum — на два періоди: «внутрішньоденний» (Intraday, від відкриття до закриття торгів) та «нічний» (Overnight, від закриття до відкриття). Результати з початку 2025 року виявилися приголомшливими:
Bitcoin (BTC):
- Загальний результат (Buy & Hold): -25,9%
- Денна торгівля: -39,2%
- Нічне утримання: +21,8%
Ethereum (ETH):
- Загальний результат (Buy & Hold): -39,7%
- Денна торгівля: -59,9%
- Нічне утримання: +50,2%
Хто «вбиває» ціну?
Графіки чітко демонструють: левова частка тиску продавців припадає саме на торгові години (червона лінія на графіку). Це період, коли активні традиційні фінансові інституції, працюють американські та європейські фондові біржі, а також відбуваються розрахунки за ETF.
Експерти виділяють кілька причин такого розколу:
- Інституційні продажі: Великі гравці та фонди, які оперують у робочі години США, системно скорочують позиції, створюючи постійний тиск на ціну.
- Азійський оптимізм: «Нічний» ріст часто збігається з азійською торговою сесією, де інвестори можуть бути більш налаштовані на купівлю.
- ETF-фактор: Потоки коштів із спотових ETF (які торгуються лише вдень) можуть мати негативну динаміку, що тягне ринок донизу саме в робочі години.
