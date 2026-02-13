Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 11:49

Парадокс «нічного трейдингу»: біткоїн та Ethereum ростуть, коли Волл-стріт спить

Згідно з новими даними аналітичної компанії Bluekurtic Market Insights, весь негатив на ринку генерується виключно в години активних торгових сесій на Волл-стріт. У «нічний» час активи демонструють впевнене зростання. Про це повідомляє компанія у соцмережі X.

Згідно з новими даними аналітичної компанії Bluekurtic Market Insights, весь негатив на ринку генерується виключно в години активних торгових сесій на Волл-стріт.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дві реальності одного ринку

Аналітики розділили дохідність двох головних криптовалют — Bitcoin та Ethereum — на два періоди: «внутрішньоденний» (Intraday, від відкриття до закриття торгів) та «нічний» (Overnight, від закриття до відкриття). Результати з початку 2025 року виявилися приголомшливими:

Bitcoin (BTC):

  • Загальний результат (Buy & Hold): -25,9%
  • Денна торгівля: -39,2%
  • Нічне утримання: +21,8%

Ethereum (ETH):

  • Загальний результат (Buy & Hold): -39,7%
  • Денна торгівля: -59,9%
  • Нічне утримання: +50,2%

Хто «вбиває» ціну?

Графіки чітко демонструють: левова частка тиску продавців припадає саме на торгові години (червона лінія на графіку). Це період, коли активні традиційні фінансові інституції, працюють американські та європейські фондові біржі, а також відбуваються розрахунки за ETF.

Експерти виділяють кілька причин такого розколу:

  • Інституційні продажі: Великі гравці та фонди, які оперують у робочі години США, системно скорочують позиції, створюючи постійний тиск на ціну.
  • Азійський оптимізм: «Нічний» ріст часто збігається з азійською торговою сесією, де інвестори можуть бути більш налаштовані на купівлю.
  • ETF-фактор: Потоки коштів із спотових ETF (які торгуються лише вдень) можуть мати негативну динаміку, що тягне ринок донизу саме в робочі години.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
