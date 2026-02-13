$20 тис. на диверсифікацію: ОВДП, золото і REIT — як скласти портфель з трьох компонентів

Існує загальне правило інвестицій про заборону складати всі яйця в один кошик. Тобто, кошти слід розподіляти між максимальною кількістю активів. Мовляв, в такому випадку якщо якісь впадуть в ціні, інші все одно зростуть і вирівняють загальні показники. Однак велика кількість активів може призвести і до проблем. Інвестор може додати складні інструменти, надто розпорошити увагу, та й просто витрачатиме забагато часу для управління коштами. Тому «Мінфін вирішив спробувати зібрати варіант простого портфеля лише з трьох складників. Але при цьому він має забезпечити високу дохідність.

Як підбирали активи

Редакція вирішила сформувати портфель лише з тих активів, які можна без проблем купити в Україні. Тому, зважаючи на труднощі з переказами коштів за кордон, ми не брали до нашого портфеля, наприклад, акції іноземних компаній. Крім цього ми зосередилися на консервативних інвестиціях і тому відразу відмовилися від високоризикованих криптовалют.

Традиційні для багатьох інвесторів готівкову валюту та депозити ми також виключили. Перша не приносить жодних доходів і поволі тане через інфляцію. Депозити ж поступаються дохідністю ОВДП, та не мають відчутних переваг порівняно з ними. Тому обирати банківські вклади немає сенсу.

Оскільки ж ми вирішили зібрати портфель для $20 тис., то відпадають класичні інвестиції в нерухомість — сума замала навіть якщо її всю спрямувати в «метри».

Та попри обмеження все ж залишається можливість зібрати портфель із активів, які доповнюватимуть один одного.

ОВДП

В останні роки інвестиції українців у цей інструмент зросли в рази. І це не дивно, адже державні облігації мають всі ті самі переваги, які притаманні більш звичним для наших співвітчизників депозитів.

Найперше облігації мають наперед визначену дохідність. Якщо ви купуєте їх під 17% річних — то й отримуєте 17% річних. Завдяки цьому легко розрахувати свої майбутні заробітки.

Друга важлива перевага — легкість інвестицій. Так само як відкрити депозит можна у мобільному застосунку, облігації представлені у Дії, додатках банків чи брокерів. Вся операція відбувається у кілька кліків.

Крім цього найбільші банки та ряд брокерів скасували будь-які комісії за придбання ОВДП. Хоча і продовжують заробляти на спредах — різниці між купівлею та продажем цінних паперів.

Низький і поріг входу в державні облігації. Номінальна ціна випущених у гривні паперів 1 тис. грн — приблизно стільки вони й коштують на вторинному ринку, а придбати їх можна від 1 штуки.

Та головна перевага ОВДП — це висока дохідність. На останньому аукціоні Міністерство фінансів розмістило папери з погашенням приблизно через рік під 15,68%. Для порівняння середня ставка за гривневими депозитами на рік близько 14%. При цьому з доходів від депозитів стягується 18% ПДФО і 5% військового збору. Тобто загалом заробіток від банківських вкладів знижується майже на чверть, тоді як прибутки від ОВДП не оподатковуються.

Суттєвий недолік в ОВДП лише один і він фактичне віддзеркалення переваги — дохідність. Вона виглядає суттєвою у порівнянні з депозитами, але не вражає якщо поглянути на інфляцію. За консенсус-прогнозом «Мінфіну» цього року ціни зростуть на 7,42% — що забере близько половини дохідності ОВДП. Зважаючи ж на труднощі в енергетиці і ріст через це собівартості виробництва, інфляція цілком може виявитися ще вищою. В такому випадку дохідність від облігацій стане радше елементом збереження грошей, а не заробітку.

Та попри цей ризик ОВДП залишаються найпривабливішим інструментом для отримання гарантованого гривневого доходу, а тому повинні мати значну частку у диверсифікованому портфелі.

REIT-фонди

Цей вид інвестицій загальновідомий у США і ЄС та активно розвивається в Україні. REIT (Real Estate Investment Trusts) означає купівлю частки в фонді, який своєю чергою інвестує в нерухомість. Завдяки оренді цієї нерухомості формується стабільний прибуток, крім цього якщо дорожчають придбані фондом «метри» — вгору йде і ціна його акцій чи сертифікатів. Таким чином власники частки у фонді мають подвійний прибуток — від оренди та капіталізації.

«Класична» купівля нерухомості забезпечує ті самі два види прибутків, але порівняно з нею REIT-фонди мають кілька переваг. Перше — це професійне управління. Інвестори не мають самостійно шукати орендарів, робити ремонт, слідкувати за вчасною сплатою комунальних платежів тощо. Всі ці питання бере на себе управляюча компанія.

Друга значна перевага — це нижчий поріг входу. Купити додаткове житло, щоб здавати його в оренду, може відносно обмежене коло українців, натомість частка у фонді обійдеться значно дешевше. Приміром мінімальний поріг входу у фонди S1 REIT становить $3 тис. А далі доінвестовувати можна від 1 тис. грн.

Ключове ж питання при виборі фонду це очікувана дохідність. Розглянемо на прикладі S1 REIT, у портфелі якого два фонди — S1 ВДНГ та S1 Obolon.

Фонд S1 ВДНГ вкладає кошти у вже збудований прибутковий будинок та має заплановану дохідність 8,2%* річних у доларах. Водночас як пояснює фінансовий директор S1 REIT Вадим Павлушин, за фактичними результатами фіксуються вищі показники, ніж закладали у прогнозах. «Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларах, за результатами незалежної оцінки станом на кінець 2025 року. І це на за повний рік, а за 3 квартали. Тож загальна річна дохідність з урахуванням орендної діяльності та капіталізації по фонду S1 ВДНГ склала 16,9% в доларі», — пояснює він.

Позитивну цінову динаміку демонструє й фонд S1 Obolon, в активах якого квартири в прибутковому будинку, що зводиться. У міру зростання готовності об'єкта, збільшується й вартість квадратних метрів, пояснюють в компанії. Як наслідок за період з 30 квітня (старт продажів) по 31 грудня минулого року вартість сертифікатів фонду зросла на 8,29%* у доларах. Коли ж будинок буде введено в експлуатацію інвестори почнуть отримувати доходи ще й від оренди.

Інвестиції в ці фонди можна розглядати і як захист від девальвації гривні. «Традиційно в Україні нерухомість оцінюється з прив’язкою до долара США — як на ринку купівлі-продажу, так і на ринку оренди. Попри те, що всі кінцеві розрахунки відбуваються у національній валюті, така прив’язка дозволяє нівелювати ризики, пов’язані з можливою девальвацією гривні. Тож коливання курсу може впливати на реальний результат для інвестора, який конвертує гривню у долар чи навпаки. Однак у випадку з нерухомістю цей вплив грає йому на руку», — розповів «Мінфіну» Вадим Павлушин.

Золото

Дорогоцінний метал традиційно сприймається як захисний актив від інфляції та знецінення навіть найстабільніших валют. Саме тому його у своїх резервах тримають ключові центробанки. В умовах геополітичної та фінансової нестабільності у світі в минулі роки ціна на золота стрімко пішла вгору — за рік воно подорожчало на 75% і зараз торгується за ціною в $5052 за тройську унцію.

Ряд інвестиційних компаній очікують на подальше подорожчання металу. Приміром, Yardeni ставить на кінець року ціль $6000 за унцію, а Jefferies Group — $6600. Хоча деякі компанії, зокрема, JPMorgan та Goldman Sachs припускають, що золото вже вичерпало свій цьогорічний потенціал зростання.

Як недолік, так і перевага золота полягають в тому, що ця інвестиція не має наперед визначеної дохідності. Все залежить від коливання ціни на глобальних ринках. Вона ж може знову додати неймовірні 75% річних, а може і обвалитися вдвоє.

Крім потенційного росту ціни у золото є ряд інших переваг. Його легко зберігати чи транспортувати, воно не псується і не іржавіє. Якщо, наприклад, заховані долари можуть з роками покритись пліснявою чи трухлявіти, то із золотом цього не трапиться. Також у металу висока ліквідність, його можна продати фактично будь-де у світі.

Водночас інвестуючи в золото в Україні варто враховувати, що вартість злитків може бути значно вищою від цін на світових ринках. Тому метал варто розглядати як довгострокову інвестицію, в очікуванні суттєвого росту цін.

Приклад портфеля

Кожен із розглянутих вище активів може виконувати у портфелі свою особливу роль. ОВДП — це стабільний і передбачуваний заробіток, REIT-фонди — це захист від девальвації, висока дохідність у доларах та помірні ризики, а золото — це актив на випадок будь-яких проблем на ринку.

Розподілити $20 тис. можна наступним чином:

40% — ОВДП;

40% — REIT-фонди;

20% — золото.

Чи подобається вам такий портфель і як би ви його відкоригували — пишіть в коментарях.

*Інвестиції у фонди «S1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.