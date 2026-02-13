$20 тис. на диверсифікацію: ОВДП, золото і REIT — як скласти портфель з трьох компонентів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2026, 10:10

$20 тис. на диверсифікацію: ОВДП, золото і REIT — як скласти портфель з трьох компонентів

Існує загальне правило інвестицій про заборону складати всі яйця в один кошик. Тобто, кошти слід розподіляти між максимальною кількістю активів. Мовляв, в такому випадку якщо якісь впадуть в ціні, інші все одно зростуть і вирівняють загальні показники. Однак велика кількість активів може призвести і до проблем. Інвестор може додати складні інструменти, надто розпорошити увагу, та й просто витрачатиме забагато часу для управління коштами. Тому «Мінфін вирішив спробувати зібрати варіант простого портфеля лише з трьох складників. Але при цьому він має забезпечити високу дохідність.

Існує загальне правило інвестицій про заборону складати всі яйця в один кошик.

Як підбирали активи

Редакція вирішила сформувати портфель лише з тих активів, які можна без проблем купити в Україні. Тому, зважаючи на труднощі з переказами коштів за кордон, ми не брали до нашого портфеля, наприклад, акції іноземних компаній. Крім цього ми зосередилися на консервативних інвестиціях і тому відразу відмовилися від високоризикованих криптовалют.

Традиційні для багатьох інвесторів готівкову валюту та депозити ми також виключили. Перша не приносить жодних доходів і поволі тане через інфляцію. Депозити ж поступаються дохідністю ОВДП, та не мають відчутних переваг порівняно з ними. Тому обирати банківські вклади немає сенсу.

Оскільки ж ми вирішили зібрати портфель для $20 тис., то відпадають класичні інвестиції в нерухомість — сума замала навіть якщо її всю спрямувати в «метри».

Та попри обмеження все ж залишається можливість зібрати портфель із активів, які доповнюватимуть один одного.

ОВДП

В останні роки інвестиції українців у цей інструмент зросли в рази. І це не дивно, адже державні облігації мають всі ті самі переваги, які притаманні більш звичним для наших співвітчизників депозитів.

Найперше облігації мають наперед визначену дохідність. Якщо ви купуєте їх під 17% річних — то й отримуєте 17% річних. Завдяки цьому легко розрахувати свої майбутні заробітки.

Друга важлива перевага — легкість інвестицій. Так само як відкрити депозит можна у мобільному застосунку, облігації представлені у Дії, додатках банків чи брокерів. Вся операція відбувається у кілька кліків.

Крім цього найбільші банки та ряд брокерів скасували будь-які комісії за придбання ОВДП. Хоча і продовжують заробляти на спредах — різниці між купівлею та продажем цінних паперів.

Низький і поріг входу в державні облігації. Номінальна ціна випущених у гривні паперів 1 тис. грн — приблизно стільки вони й коштують на вторинному ринку, а придбати їх можна від 1 штуки.

Та головна перевага ОВДП — це висока дохідність. На останньому аукціоні Міністерство фінансів розмістило папери з погашенням приблизно через рік під 15,68%. Для порівняння середня ставка за гривневими депозитами на рік близько 14%. При цьому з доходів від депозитів стягується 18% ПДФО і 5% військового збору. Тобто загалом заробіток від банківських вкладів знижується майже на чверть, тоді як прибутки від ОВДП не оподатковуються.

Суттєвий недолік в ОВДП лише один і він фактичне віддзеркалення переваги — дохідність. Вона виглядає суттєвою у порівнянні з депозитами, але не вражає якщо поглянути на інфляцію. За консенсус-прогнозом «Мінфіну» цього року ціни зростуть на 7,42% — що забере близько половини дохідності ОВДП. Зважаючи ж на труднощі в енергетиці і ріст через це собівартості виробництва, інфляція цілком може виявитися ще вищою. В такому випадку дохідність від облігацій стане радше елементом збереження грошей, а не заробітку.

Та попри цей ризик ОВДП залишаються найпривабливішим інструментом для отримання гарантованого гривневого доходу, а тому повинні мати значну частку у диверсифікованому портфелі.

REIT-фонди

Цей вид інвестицій загальновідомий у США і ЄС та активно розвивається в Україні. REIT (Real Estate Investment Trusts) означає купівлю частки в фонді, який своєю чергою інвестує в нерухомість. Завдяки оренді цієї нерухомості формується стабільний прибуток, крім цього якщо дорожчають придбані фондом «метри» — вгору йде і ціна його акцій чи сертифікатів. Таким чином власники частки у фонді мають подвійний прибуток — від оренди та капіталізації.

«Класична» купівля нерухомості забезпечує ті самі два види прибутків, але порівняно з нею REIT-фонди мають кілька переваг. Перше — це професійне управління. Інвестори не мають самостійно шукати орендарів, робити ремонт, слідкувати за вчасною сплатою комунальних платежів тощо. Всі ці питання бере на себе управляюча компанія.

Друга значна перевага — це нижчий поріг входу. Купити додаткове житло, щоб здавати його в оренду, може відносно обмежене коло українців, натомість частка у фонді обійдеться значно дешевше. Приміром мінімальний поріг входу у фонди S1 REIT становить $3 тис. А далі доінвестовувати можна від 1 тис. грн.

Ключове ж питання при виборі фонду це очікувана дохідність. Розглянемо на прикладі S1 REIT, у портфелі якого два фонди — S1 ВДНГ та S1 Obolon.

Фонд S1 ВДНГ вкладає кошти у вже збудований прибутковий будинок та має заплановану дохідність 8,2%* річних у доларах. Водночас як пояснює фінансовий директор S1 REIT Вадим Павлушин, за фактичними результатами фіксуються вищі показники, ніж закладали у прогнозах. «Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларах, за результатами незалежної оцінки станом на кінець 2025 року. І це на за повний рік, а за 3 квартали. Тож загальна річна дохідність з урахуванням орендної діяльності та капіталізації по фонду S1 ВДНГ склала 16,9% в доларі», — пояснює він.

Позитивну цінову динаміку демонструє й фонд S1 Obolon, в активах якого квартири в прибутковому будинку, що зводиться. У міру зростання готовності об'єкта, збільшується й вартість квадратних метрів, пояснюють в компанії. Як наслідок за період з 30 квітня (старт продажів) по 31 грудня минулого року вартість сертифікатів фонду зросла на 8,29%* у доларах. Коли ж будинок буде введено в експлуатацію інвестори почнуть отримувати доходи ще й від оренди.

Інвестиції в ці фонди можна розглядати і як захист від девальвації гривні. «Традиційно в Україні нерухомість оцінюється з прив’язкою до долара США — як на ринку купівлі-продажу, так і на ринку оренди. Попри те, що всі кінцеві розрахунки відбуваються у національній валюті, така прив’язка дозволяє нівелювати ризики, пов’язані з можливою девальвацією гривні. Тож коливання курсу може впливати на реальний результат для інвестора, який конвертує гривню у долар чи навпаки. Однак у випадку з нерухомістю цей вплив грає йому на руку», — розповів «Мінфіну» Вадим Павлушин.

Золото

Дорогоцінний метал традиційно сприймається як захисний актив від інфляції та знецінення навіть найстабільніших валют. Саме тому його у своїх резервах тримають ключові центробанки. В умовах геополітичної та фінансової нестабільності у світі в минулі роки ціна на золота стрімко пішла вгору — за рік воно подорожчало на 75% і зараз торгується за ціною в $5052 за тройську унцію.

Ряд інвестиційних компаній очікують на подальше подорожчання металу. Приміром, Yardeni ставить на кінець року ціль $6000 за унцію, а Jefferies Group — $6600. Хоча деякі компанії, зокрема, JPMorgan та Goldman Sachs припускають, що золото вже вичерпало свій цьогорічний потенціал зростання.

Як недолік, так і перевага золота полягають в тому, що ця інвестиція не має наперед визначеної дохідності. Все залежить від коливання ціни на глобальних ринках. Вона ж може знову додати неймовірні 75% річних, а може і обвалитися вдвоє.

Крім потенційного росту ціни у золото є ряд інших переваг. Його легко зберігати чи транспортувати, воно не псується і не іржавіє. Якщо, наприклад, заховані долари можуть з роками покритись пліснявою чи трухлявіти, то із золотом цього не трапиться. Також у металу висока ліквідність, його можна продати фактично будь-де у світі.

Водночас інвестуючи в золото в Україні варто враховувати, що вартість злитків може бути значно вищою від цін на світових ринках. Тому метал варто розглядати як довгострокову інвестицію, в очікуванні суттєвого росту цін.

Приклад портфеля

Кожен із розглянутих вище активів може виконувати у портфелі свою особливу роль. ОВДП — це стабільний і передбачуваний заробіток, REIT-фонди — це захист від девальвації, висока дохідність у доларах та помірні ризики, а золото — це актив на випадок будь-яких проблем на ринку.

Розподілити $20 тис. можна наступним чином:

  • 40% — ОВДП;
  • 40% — REIT-фонди;
  • 20% — золото.

Чи подобається вам такий портфель і як би ви його відкоригували — пишіть в коментарях.

*Інвестиції у фонди «S1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.

Автор:
Олексій Писарев
Заступник головного редактора Олексій Писарев
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
49847190
49847190
13 лютого 2026, 10:53
#
Чому про інжур не згадали ? Поріг входу від 10 грн, дохідність від 9.5% в доларі
+
+90
Перший Потужний
Перший Потужний
13 лютого 2026, 11:12
#
Тому що який поріг входу, така і «інвестиція»)
Інжурьонок, відкрий ютуб і подивися що кажуть тобі інвест блогери з 100+к підписників про інжур, там все давно по поличках розклали, або хоча б в інеті відгуки про цей свій інжур почитай, я розумію, що патріотизм головного мозку в тебе зашкалює, але вивчи тему, ознайомся з відгуками, а потім ти вже не станеш задавати питання про інжур)
+
+23
Я. ..
Я. ..
13 лютого 2026, 11:39
#
Хто взагалі «вкладає» свої гроші в цей інжур :D
Зробили б ще від 1 гривні «інвестиції»

А оце «9,5% в доларі», адепти інжуру тобі потім пояснять, що це лише «прогнозована дохідність», вона не гарантована)
+
+15
ankrem
ankrem
13 лютого 2026, 11:15
#
Закінчились ОВДП які брав в вересні, то з 13% якщо рахувати в валюті, лишилось десь 3%. Тому тут як рахувати, як на мене то не дуже інвестиція.
+
+15
Karin77
Karin77
13 лютого 2026, 11:37
#
Управляющие компании в REIT вам хорошо« науправляют».
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
13 лютого 2026, 11:40
#
Не «добре», а потужно)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає ramarren и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами