12 лютого 2026, 11:37

НБУ розповів, що впливало на рівень інфляції в січні

У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася — до 7,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Фактичні показники загальної та базової інфляції були близькими до траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2026 року.

У січні 2026 року інфляція надалі сповільнювалася — до 7,4% у річному вимірі.

Що вплинуло на інфляцію

Дезінфляційна динаміка зумовлювалася зменшенням дисбалансів на ринку праці, збереженням вторинних ефектів від високих минулорічних урожаїв та посиленням конкуренції з боку окремої імпортної продукції (зокрема м’ясо-молочної). У результаті дії цих чинників темпи зростання цін на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося.

Водночас сповільнення зростання адміністративно регульованих цін було не таким стрімким, як передбачав прогноз НБУ. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування.

Як змінилися ціни на продукти

У січні зростання цін на сирі продукти пришвидшилося в річному вимірі вперше з червня 2025 року. Така динаміка зумовлювалася насамперед здорожчанням яєць через ефект бази порівняння минулого року (тепла погода в січні 2025 року позначилася на збільшенні пропозиції), огірків на тлі обмеженої пропозиції, помідорів через зростання вартості імпортної продукції, а також пришвидшенням темпів подорожчання риби та цитрусових.

Водночас сповільнення зростання цін на свинину, яловичину, курятину та борошно сприяло зменшенню цінового тиску.

Базова інфляція

Зростання цін на оброблені продукти харчування надалі сповільнювалося — до 10,8% р/р, зокрема внаслідок гальмування зростання цін на хліб, соняшникову олію, безалкогольні напої, вершкове масло, сири.

Інфляція послуг уповільнилася до 11,2% р/р зокрема на тлі поступового зниження тиску з боку ринку праці. У результаті зменшилися темпи зростання цін на страхові й фінансові послуги, послуги зв’язку, лікарень, транспортні послуги та експлуатації власних транспортних засобів, послуги з особистого догляду, закладів з харчування поза домом і тимчасового проживання.

Вперше з травня 2024 року відновилося зниження цін на непродовольчі товари (-0,4% р/р).

Уповільнення адміністративної інфляції в січні було зумовлено насамперед зниженням темпів подорожчання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Інфляція палива

Така динаміка відображала передусім ефект бази порівняння минулого року для бензинів та дизельного палива. Водночас темпи подорожчання автомобільного газу пришвидшилися як у міру вичерпання запасів, так і через зростання собівартості внаслідок похолодання.

Очікування НБУ

У найближчі місяці очікується подальше сповільнення інфляції, проте нижчими темпами, у тому числі через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці. Монетарна політика НБУ сприятиме обмеженню фундаментального цінового тиску для повернення інфляції до цілі на горизонті політики.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
