Які країни купують та продають найбільше золота

Оскільки ціни на золото зросли більш ніж на 230% з 2020 року, центральні банки світу розпочали одну з найбільших хвиль скуповування золота в сучасній історії.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Золото — стратегічній резервний актив

Для багатьох країн злитки стали не просто хеджуванням, а стратегічним резервним активом на тлі зростання геополітичної напруженості, волатильності валютних курсів та зростаючих зусиль щодо диверсифікації від долара США.

Однак не всі країни дотримувалися однакової схеми дій: деякі агресивно накопичували золото, тоді як інші скорочували його резерви.

Ця діаграма ранжує країни, які здійснили найбільше чисте збільшення та найбільше скорочення золотих резервів за останні п'ять років. Дані надані Всесвітньою золотою радою.

Китай та Східна Європа лідирують у купівлі золота

Разом 15 найбільших покупців додали майже 2000 чистих тонн золота до своїх резервів за цей період, що підкреслює значну зміну стратегії офіційного сектору.

Китай зафіксував найбільше збільшення золотих резервів за цей період, додавши понад 350 тонн. Цей крок узгоджується з давніми прагненнями Пекіна диверсифікувати резерви від долара США та зменшити вплив західних фінансових систем, посилюючи роль золота як політично нейтрального якоря в рамках світових резервів.

Польща слідом за Китаєм у рейтингу збільшила свої запаси золота на понад 300 тонн у рамках довгострокових зусиль щодо зміцнення валютної безпеки.

Туреччина та Індія також увійшли до числа найбільших покупців. Обидві країни стикаються з постійним інфляційним тиском та волатильністю валют, що робить золото привабливим засобом хеджування в рамках офіційних резервів.

Ринки, що розвиваються, активізують накопичення

Окрім найбільших покупців, кілька ринків, що розвиваються, зробили помітне збільшення обсягів імпорту. Бразилія додала понад 100 тонн, тоді як збільшення обсягів імпорту Азербайджану відбулося через його суверенний фонд добробуту, Державний нафтовий фонд Республіки Азербайджан.

Японія, Таїланд, Угорщина та Сінгапур також збільшили свої резерви, що сигналізує про ширший світовий інтерес до золота як стабілізуючого активу в періоди економічної невизначеності.

Читайте також: Золото повернулось до позначки $5000

Хто зменшив запаси золота?

У той час як багато центральних банків накопичували запаси золота, менша група зменшила експозицію, що підкреслило різко різні пріоритети резервів.

Найбільше скорочення зафіксовано на Філіппінах, де запаси скоротилися більш ніж на 65 тонн. Казахстан і Шрі-Ланка також зазнали значного зниження, що часто відображає тиск на внутрішню ліквідність або активне перебалансування резервів у періоди економічної нестабільності.

Кілька європейських країн, включаючи Німеччину та Фінляндію, продемонстрували незначне скорочення. Зміна у Швейцарії була мінімальною, що підкреслює її загалом стабільний підхід до управління золотом порівняно з більш активними покупцями в інших країнах.

У сукупності ці дані показують, як золото знову утвердилося як наріжний камінь світових резервів, навіть попри те, що країни обирають разючі шляхи у підготовці до невизначеного монетарного майбутнього.