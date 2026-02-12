Мінфін провів другий від початку року switch-аукціон з обміну ОВДП на 10 млрд грн

11 лютого 2026 року Міністерство фінансів провело другий у 2026 році аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики. За його підсумками обсяг задоволених заявок становив 10 млрд грн за номінальною вартістю, йдеться у повідомленні.

Що запропонували інвестору

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 18 березня 2026 року на новий випуск з датою погашення 7 березня 2029 року. Термін обігу нових облігацій становить 1118 днів (понад 3 роки).

Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 16,79%, граничний — 16,8%.

У межах обміну до Міністерства фінансів буде зараховано для погашення та анулювання 10,17 млн облігації, з терміном погашення 18 березня 2026 року на загальну суму 10,9 млрд гривень.

Нагадаємо

Перший у 2026 році аукціон з обміну ОВДП Мінфін провів 14 січня. Попит з боку учасників ринку тоді склав 17,36 млрд грн.

Switch-аукціони є інструментом активного управління державним боргом. Вони дозволяють зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргу та підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів.