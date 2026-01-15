Мінфін провів успішний аукціон з обміну ОВДП: задоволено заявки на 17,36 млрд грн

Міністерство фінансів України 14 січня 2026 року провело аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики. Попит з боку учасників ринку склав 17,36 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Що пропонували інвестору

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації внутрішньої державної позики одного випуску з терміном погашення 18 лютого 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 26 вересня 2029 року (термін обігу складає 3,7 року).

За підсумками аукціону середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становить — 14,96%, граничний рівень дохідності становить — 15%.

У межах проведеного обміну до Міністерства фінансів України буде зараховано для погашення та анулювання облігації з терміном погашення 18 лютого 2026 року на загальну суму 17,84 млрд грн, що відповідає 16,43 млн облігацій.

Проведення switch-аукціонів є важливим інструментом ефективного управління державним боргом. Такі операції дають змогу зменшити боргове навантаження на бюджет та дають можливість підвищити ліквідність ринку та якість управління ліквідністю.

Також вони сприяють розвитку внутрішнього ринку державних запозичень і зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.