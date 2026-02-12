Міненерго спростувало інформацію про підвищення тарифів

У Міністерстві енергетики спростували інформацію про підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для населення, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спростування інформації

Як зазначили в Міненерго, мораторій на підвищення тарифів для побутових споживачів діє з 2022 року. Він залишатиметься чинним протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення наразі не переглядаються, а рішень про їхню зміну не ухвалюють і не планують розглядати.

Окремо у Міненерго прокоментували згадки про законопроєкт № 13219, який у публічному просторі пов’язують із можливим зростанням тарифів. У відомстві зазначили, що документ стосується вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з відновлюваних джерел і не стосується цін для побутових споживачів.

Фіксований тариф для населення забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Цей механізм не пов’язаний із підтримкою виробників «зеленої» енергії. Тому можливі зміни у сфері відновлюваної генерації не вплинуть на тарифи на електроенергію та тепло.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 10 лютого народний депутат Андрій Павловський повідомив, що народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців.