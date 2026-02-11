Завдання НКЦПФР розширити список інструментів для запуску повноцінного ринку з біржовими інструментами, ліквідністю та новими емітентами. Про це заявив голова Нацкомісії Олексій Семенюк.
11 лютого 2026, 16:26
Акції однієї з держкомпаній запропонують купити українцям вже цього року — НКЦПФР
Чим займатиметься НКЦПФР
За словами Семенюка, у фокусі:
- стимули для довгострокових інвестицій ;
- запуск накопичувальної пенсійної системи;
- «народне IPO» — старт плануємо вже цього року;
- розвиток муніципальних облігацій;
- спрощений доступ МСБ до ринку;
- закон про сек'юритизацію та віртуальні активи.
«У нас є підтримка міжнародних партнерів та синхронізація із ключовими держорганами», — написав він.
Продаж Привату
Як писав раніше «Мінфін», український уряд розробляє механізм часткового продажу акцій державного ПриватБанку фізичним особам. Планується реалізувати 7% акцій фінустанови, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень. Це може стати першим в історії країни нагодою масового продажу частки держпідприємства громадянам через цифрові послуги.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
а вот поддержки депутатов ВРУ не видно в упор.
Депутаты тупо тормозят по большинству вопросов,
месяцами не рассматривая предложенные законопроекты,
ведь им платят зарплату даже не за присутствие на рабочем
месте, т. е. в зале заседаний или в комитетах и комиссиях,
а только за то, что они депутаты ВРУ.