Акції однієї з держкомпаній запропонують купити українцям вже цього року — НКЦПФР

За словами Семенюка, у фокусі:

стимули для довгострокових інвестицій ;

запуск накопичувальної пенсійної системи;

«народне IPO» — старт плануємо вже цього року;

розвиток муніципальних облігацій;

спрощений доступ МСБ до ринку;

закон про сек'юритизацію та віртуальні активи.

«У нас є підтримка міжнародних партнерів та синхронізація із ключовими держорганами», — написав він.

Продаж Привату

Як писав раніше «Мінфін», український уряд розробляє механізм часткового продажу акцій державного ПриватБанку фізичним особам. Планується реалізувати 7% акцій фінустанови, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень. Це може стати першим в історії країни нагодою масового продажу частки держпідприємства громадянам через цифрові послуги.