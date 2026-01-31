Multi від Мінфін
31 січня 2026, 12:17

Уряд планує продати 7% акцій Приватбанку українцям через «Дію»

Український уряд розробляє механізм часткового продажу акцій державного Приватбанку фізичним особам. Планується реалізувати 7% акцій фінустанови, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень. Це може стати першим в історії країни випадком масового продажу частки держпідприємства громадянам через цифрові сервіси. Про це повідомляє видання Mind.ua, посилаючись на внутрішню презентацію Кабміну.

Український уряд розробляє механізм часткового продажу акцій державного Приватбанку фізичним особам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме «біржовий» розпродаж у смартфоні

Згідно з планом, розробленим за участі ексголови Нацкомісії з цінних паперів Руслана Магомедова, продаж акцій відбуватиметься у форматі аукціону безпосередньо через державний застосунок «Дія».

Ключові умови участі для громадян:

  • Доступність: Купувати акції зможуть виключно громадяни України.
  • Ліміти: Максимальна сума інвестиції від однієї особи обмежена 400 000 гривень (що еквівалентно приблизно 1333 акціям за стартовою ціною).
  • Механізм: Для участі необхідно внести кошти на спеціальний рахунок в одному з державних банків (Укргазбанк, Сенс Банк або Укрексімбанк).
  • Тривалість: Аукціон триватиме один місяць.

Система працюватиме за принципом відсікання: після завершення збору заявок буде розраховано середню ціну. Всі заявки з ціною, вищою або рівною середній, будуть задоволені, а ті, хто запропонував менше, отримають свої кошти назад. Куплені цінні папери будуть зараховані на рахунки інвесторів, які згодом зможуть вільно продавати їх на фондових біржах.

Скільки коштують акції та які дивіденди обіцяють

Стартова ціна однієї акції Приватбанку визначена на рівні 300 гривень. Загалом статутний капітал банку складається з 736 мільйонів акцій, з яких на продаж виставлять 51,5 мільйона штук.

Уряд розраховує, що в ході торгів ціна може зрости до цільового рівня у 350 гривень за акцію. Це дозволить державі повернути 1,7 гривні на кожну гривню, витрачену на порятунок банку під час націоналізації у 2016 році.

Для інвесторів головним стимулом мають стати дивіденди. За розрахунками авторів презентації, щорічна дохідність може складати близько 10−12%.

  • Очікувані дивіденди за 2025 рік — 43,6 грн на одну акцію.
  • У 2024 році цей показник становив 41,1 грн.

Навіщо це державі

Окрім наповнення бюджету, цей проєкт розглядається як пілотний. Його успіх має відкрити шлях до великої приватизації інших державних банків, про яку влада говорить уже кілька років.

Фінансовий стан Приватбанку дозволяє розраховувати на інтерес інвесторів: за 2024 рік банк отримав 40,1 млрд грн прибутку, а його власний капітал сягає 99,1 млрд грн. Важливим фактором є і юридична чистота активу — після перемоги у Високому суді Лондона над колишніми власниками (Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим) банк позбувся основних юридичних ризиків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Skeptik777
Skeptik777
31 січня 2026, 12:54
#
Не питання, навіщо це державі… питання, навіщо це інвесторам? 10−12% то менше, ніж облігації дають, десь на рівні депозиту за вирахуванням податків.
+
+15
vadymbanker
vadymbanker
31 січня 2026, 13:30
#
Погана ідея. К обіду ложка дорога. Де ви були з криворожсталь, укртелеком, Запоріжсталь, мотор січ, всі обленерго і багато багато інших. Вже піздно. Продайте Приват Citi банку за 5−8 млрд доларів і поставте крапку. І нам добре і citi добре, він отримує it могутню інфраструктуру з використання по всьому світу. Це будет логічно і правильно.
+
0
vovan9870
vovan9870
31 січня 2026, 14:54
#
Незрозуміло. В Коломойського купили 100% за 1 грн, а тепер продають 7% за 18 млрд грн?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2026, 14:59
#
Приватбанк и так уже вернул все 155млрд грн
в виде отчислений налога на прибыль
и выплаты дивидендов государству.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 34 назареєстрованого відвідувача.
