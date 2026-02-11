Goldman Sachs збільшив портфель цифрових активів до $2,36 млрд

Один із найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs продовжує нарощувати свою присутність на ринку криптовалют, попри ринкову турбулентність. Згідно з новим фінансовим звітом за четвертий квартал 2025 року, загальна вартість криптоактивів під управлінням банку сягнула 2,36 мільярда доларів . Це на 15% більше, ніж у попередньому кварталі. Про це стало відомо з офіційної звітності банку за формою 13 °F, оприлюдненої для регуляторів США.

Структура портфеля: не лише біткоїн

Банківський гігант продемонстрував стратегію диверсифікації, не обмежуючись лише «цифровим золотом». Звіт розкриває такі позиції в портфелі Goldman Sachs:

Bitcoin (BTC): $1,1 млрд.

Ethereum (ETH): $1,0 млрд.

XRP (Ripple): $153 млн.

Solana (SOL): $108 млн.

Загалом ці інвестиції становлять близько 0,33% від загального інвестиційного портфеля банку. Хоча у відсотковому співвідношенні частка здається незначною, у грошовому еквіваленті це одна з найбільших публічно відомих позицій серед традиційних фінансових установ.

Аномалія в стратегії

Фінансові аналітики звертають увагу на цікаву деталь: розподіл коштів між двома головними криптовалютами — Bitcoin та Ethereum — є майже рівним ($1,1 млрд проти $1,0 млрд).

Це нетипова поведінка для великих консервативних інституцій. Зазвичай традиційні фонди та банки віддають значну перевагу біткоїну як менш ризикованому активу, залишаючи на Ethereum та альткоїни значно меншу частку капіталу. Така структура портфеля може свідчити про віру банку не лише у функцію збереження вартості (яку виконує біткоїн), а й у технологічний потенціал платформи смартконтрактів Ethereum.

