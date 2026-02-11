Євростат: кількість українців зі статусом захисту в ЄС продовжує зростати. Де найбільше

Станом на 31 грудня 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4,35 млн людей, які виїхали з України через війну. За місяць кількість українців під цим статусом у ЄС зросла на 24 675 осіб, що відповідає приросту на 0,6%, свідчать оновлені дані Євростату.

Де побільшало українців

Найбільший приріст продемонстрували Німеччина (+9620 осіб; +0,8%), Іспанія (+2235 осіб; +0,9%) та Румунія (+2160 осіб; +1,1%).

Водночас у чотирьох країнах кількість таких осіб зменшилася. Найпомітніше скорочення спостерігалося у Франції (-1250 осіб; -2,4%) та Естонії (-470 осіб; -1,3%).

Найбільше українців із тимчасовим захистом, як і раніше, проживають у Німеччині — 1 250 620 осіб, що становить 28,7% від загальної кількості в ЄС. Далі йдуть Польща (969 240 осіб; 22,3%) та Чехія (393 055 осіб; 9%).

Найвищий показник кількості осіб із тимчасовим захистом у розрахунку на тисячу населення зафіксовано в Чехії (36), Польщі (26,6), а також на Кіпрі та в Словаччині (по 25,8). Для порівняння: середній показник по ЄС становить 9,7 на тисячу осіб.

Наприкінці грудня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у Євросоюзі. Серед них найбільшу частку становлять дорослі жінки — 43,6%, діти — 30,5%, а дорослі чоловіки — 25,9%.

Протягом 2025 року країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту, що на 16,3% менше, ніж у 2024-му.

Продовження тимчасового захисту

Мільйони українців, які після початку повномасштабної війни виїхали до країн Європейського Союзу, нині проживають там на підставі тимчасового захисту. Однак цей механізм має чіткі часові межі. Уже зараз у ЄС офіційно заявляють: продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року є фінальним. Це означає, що після цієї дати правовий статус українців у Європі зміниться, і до цього варто готуватися завчасно.