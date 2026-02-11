Мільярдер Кен Фішер провів масштабну ротацію: вихід із облігацій та ставка на напівпровідники

Мільярдер Кен Фішер, який очолює інвесткомпанію Fisher Investments наприкінці року провів масштабну ротацію в облігаціях і посилив позиції в напівпровідниках, які, як і раніше, домінують у його стратегії. Загальна вартість активів під управлінням фонду зросла на 6% — до $293 млрд.

Портфель Фішера

На кінець року Фішер зберігав високу концентрацію у технологічних гігантах. Перші два рядки в його портфелі займали Nvidia (5,5%) та Apple (5,1%). Третє місце закріпилося за держоблігаціями iShares 7−10 Year Treasury Bond (4,4%), які потіснили у першій п'ятірці Microsoft (4,2%) та Alphabet (4%).

Решта позицій у топ-10 розподілена між представниками різних індустрій: ретейлером Amazon (2,7%), борговим фондом Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond (2,4%) та банківським сектором в особі Goldman Sachs (2%). Замикають список найбільших вкладень фонду тайванська TSMC (1,9%) та промисловий гігант Caterpillar (1,9%).

Найбільші угоди у бігтехах

Фішер зберігає вірність американським технологічним гігантам, які він тримає у портфелі роками.

Найбільшою угодою з акціями у цій галузі у четвертому кварталі стала купівля Broadcom — компанії, яка займається розробкою, виробництвом та постачанням напівпровідників та інфраструктурного ПЗ. Fisher Investments придбав 1,2 млн паперів, збільшивши позицію майже на 10%. Тепер вартість його пакету оцінюється у $4,8 млрд.

Найбільшою ставкою Фішера в бігтеху залишається Nvidia — його пакет оцінюється в $16 млрд. У четвертому кварталі інвестор збільшив позицію в чіпмейкері на 1,7%, докупивши 1,5 млн акцій. Зросли позиції і в інших компаніях сектора: Microsoft — на 1,8% ($12,2 млрд), Alphabet — на 1,5% ($11,9 млрд), Amazon — на 1,5% ($7,8 млрд), Apple — на 1,3% (майже $15 млрд). На ці п'ять компаній припадає приблизно 22% портфеля акцій Fisher Investments, відображеного у формі 13 °F.

Частку в Meta Platforms Фішер також збільшив — на 1,7%. Тепер вона оцінюється в $4,4 млрд. У той же час фонд провів чистку в ІТ-секторі ринків, що розвиваються, повністю ліквідувавши позицію в індійському гіганті Infosys, яка наприкінці третього кварталу оцінювалася в $146 млн.

Що купив Фішер

У четвертому кварталі Fisher Investments додала до портфеля 113 нових емітентів. Нові активи з'явилися у секторі охорони здоров'я та промисловості. Найбільшими з них стали біотехнологічна компанія Arcellx, в яку фонд інвестував $21 млн, та виробник електронних компонентів Bel Fuse, де відкрили позицію на $42,6 млн. Капіталізація обох компаній становить менше $4 млрд.

У технологічному блоці фонд продав акції хмарної компанії Cloudflare, софтверної компанії DocuSign та компанії з кібербезпеки Fortinet. У сегменті серверного обладнання фонд позбавився паперів виробника серверів і рішень для дата-центрів Super Micro Computer. З портфеля зникли виробник елайнерів Align Technology, діагностична компанія Exact Sciences та розробник медичних систем Hologic.

Інвестор також повністю продав частку у біржовому фонді VanEck Bitcoin ETF, який інвестує у біткоїн.

Ревізія у боргових інструментах

У четвертому кварталі Фішер провів ревізію у боргових інструментах. Інвестор збільшив ставку на середньострокові державні облігації США, докупивши понад 47,1 млн акцій iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Цей крок збільшив позицію в портфелі на 53,8%, а загальна вартість активу сягнула $12,96 млрд.

Водночас Fisher Investments практично повністю позбулася інших боргових інструментів.