Мільярдер Кен Фішер провів масштабну ротацію: вихід із облігацій та ставка на напівпровідники

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 лютого 2026, 12:10

Мільярдер Кен Фішер провів масштабну ротацію: вихід із облігацій та ставка на напівпровідники

Мільярдер Кен Фішер, який очолює інвесткомпанію Fisher Investments наприкінці року провів масштабну ротацію в облігаціях і посилив позиції в напівпровідниках, які, як і раніше, домінують у його стратегії. Загальна вартість активів під управлінням фонду зросла на 6% — до $293 млрд.

Мільярдер Кен Фішер, який очолює інвесткомпанію Fisher Investments наприкінці року провів масштабну ротацію в облігаціях і посилив позиції в напівпровідниках, які, як і раніше, домінують у його стратегії.
Фото: Кен Фішер

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Портфель Фішера

На кінець року Фішер зберігав високу концентрацію у технологічних гігантах. Перші два рядки в його портфелі займали Nvidia (5,5%) та Apple (5,1%). Третє місце закріпилося за держоблігаціями iShares 7−10 Year Treasury Bond (4,4%), які потіснили у першій п'ятірці Microsoft (4,2%) та Alphabet (4%).

Решта позицій у топ-10 розподілена між представниками різних індустрій: ретейлером Amazon (2,7%), борговим фондом Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond (2,4%) та банківським сектором в особі Goldman Sachs (2%). Замикають список найбільших вкладень фонду тайванська TSMC (1,9%) та промисловий гігант Caterpillar (1,9%).

Найбільші угоди у бігтехах

Фішер зберігає вірність американським технологічним гігантам, які він тримає у портфелі роками.

Найбільшою угодою з акціями у цій галузі у четвертому кварталі стала купівля Broadcom — компанії, яка займається розробкою, виробництвом та постачанням напівпровідників та інфраструктурного ПЗ. Fisher Investments придбав 1,2 млн паперів, збільшивши позицію майже на 10%. Тепер вартість його пакету оцінюється у $4,8 млрд.

Найбільшою ставкою Фішера в бігтеху залишається Nvidia — його пакет оцінюється в $16 млрд. У четвертому кварталі інвестор збільшив позицію в чіпмейкері на 1,7%, докупивши 1,5 млн акцій. Зросли позиції і в інших компаніях сектора: Microsoft — на 1,8% ($12,2 млрд), Alphabet — на 1,5% ($11,9 млрд), Amazon — на 1,5% ($7,8 млрд), Apple — на 1,3% (майже $15 млрд). На ці п'ять компаній припадає приблизно 22% портфеля акцій Fisher Investments, відображеного у формі 13 °F.

Частку в Meta Platforms Фішер також збільшив — на 1,7%. Тепер вона оцінюється в $4,4 млрд. У той же час фонд провів чистку в ІТ-секторі ринків, що розвиваються, повністю ліквідувавши позицію в індійському гіганті Infosys, яка наприкінці третього кварталу оцінювалася в $146 млн.

Що купив Фішер

У четвертому кварталі Fisher Investments додала до портфеля 113 нових емітентів. Нові активи з'явилися у секторі охорони здоров'я та промисловості. Найбільшими з них стали біотехнологічна компанія Arcellx, в яку фонд інвестував $21 млн, та виробник електронних компонентів Bel Fuse, де відкрили позицію на $42,6 млн. Капіталізація обох компаній становить менше $4 млрд.

У технологічному блоці фонд продав акції хмарної компанії Cloudflare, софтверної компанії DocuSign та компанії з кібербезпеки Fortinet. У сегменті серверного обладнання фонд позбавився паперів виробника серверів і рішень для дата-центрів Super Micro Computer. З портфеля зникли виробник елайнерів Align Technology, діагностична компанія Exact Sciences та розробник медичних систем Hologic.

Інвестор також повністю продав частку у біржовому фонді VanEck Bitcoin ETF, який інвестує у біткоїн.

Ревізія у боргових інструментах

У четвертому кварталі Фішер провів ревізію у боргових інструментах. Інвестор збільшив ставку на середньострокові державні облігації США, докупивши понад 47,1 млн акцій iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Цей крок збільшив позицію в портфелі на 53,8%, а загальна вартість активу сягнула $12,96 млрд.

Водночас Fisher Investments практично повністю позбулася інших боргових інструментів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами