11 лютого 2026, 9:44

Банк Ватикану запускає фондові індекси, що ґрунтуються на католицьких цінностях

Банк Ватикану запустив два фондові індекси, які відбирають акції на основі цінностей католицької церкви, пише Bloomberg.

Що відомо про індекси

Індекси під назвами Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index та Morningstar IOR US Catholic Principles Index «створені для того, щоб служити орієнтиром для католицьких інвестицій у всьому світі», йдеться у заяві IOR, з якою ознайомилося агентство.

Обидва індекси включають по 50 компаній середньої та великої капіталізації, у тому числі технологічних гігантів та представників фінансового сектора.

Згідно з інформаційними матеріалами, найбільші позиції в новому американському індексі займають Meta Platforms та Amazon.com, тоді як у єврозональному індексі найбільшу вагу мають ASML Holding та Deutsche Telekom.

Інститут релігійних справ (IOR), який надає традиційні банківські послуги та управляє інвестиціями церковних структур, протягом багатьох років намагається позбавитися репутації неефективного управління, що склалася після серії фінансових скандалів, нагадує Bloоmberg.

Папа Лев XIV зробив кроки щодо обмеження ролі IOR, у тому числі затвердив у жовтні минулого року правила, що передбачають розподіл відповідальності за інвестування коштів Ватикану між різними інституціями.

Конкуренція за віруючих

Нові бенчмарки IOR виходять на ринок, де вже існує конкуренція за католицьких інвесторів, зазначає агентство. Біржовий фонд Global X з активами понад $1 млрд відстежує індекс S&P 500 Catholic Values Index, запущений у 2015 році, який виключає компанії, які не відповідають рекомендаціям.

Індекс формується з урахуванням рекомендацій Конференції католицьких єпископів США та виключає компанії, які не відповідають цим принципам. Серед його найбільших компонентів — Nvidia та Apple. За підсумками минулого року ETF, що відстежує його, виріс на 16%, приблизно на рівні S&P 500.

Bloomberg звертає увагу, що запуск перших індексів IOR відбувається у непростий час для інвестиційних продуктів, що враховують екологічні, соціальні та управлінські фактори (ESG). Фонди з ESG-стратегією минулого року зафіксували відтік коштів на $84 млрд — це перший випадок, коли глобальний ринок таких продуктів зіткнувся із чистим виведенням капіталу, випливає зі звіту Morningstar, опублікованого минулого тижня.

Фінансовий глухий кут Ватикану

Минулого року газета The Wall Street Journal повідомляла, що Ватикан зіткнувся з фінансовою кризою, що наростає, незважаючи на реформи, що проводилися в період понтифікату Франциска. За даними видання, бюджетний дефіцит за цей час потроївся, а пенсійний фонд із зобов'язаннями приблизно на €2 млрд ризикує виявитися нездатним їх покрити.

Як зазначала WSJ, фінансові проблеми, що накопичуються, належало успадкувати наступному главі Римо-католицької церкви. 2025 року ним було обрано Роберта Превоста — першого понтифіка зі США, який прийняв ім'я Лев XIV.

Корінь кризи, за оцінкою WSJ, багато в чому був пов'язаний із хронічною фінансовою непрозорістю та опором реформам усередині Курії, адміністративного апарату Ватикану. Спроби запровадити аудит, посилити контроль за витратами та залучити зовнішніх фахівців стикалися з інституційною протидією.

Особливого опору, за даними газети, чинила Конгрегація доктрини віри — відомство, історично відоме як Інквізиція. Його співробітники виводили кошти з офіційних рахунків, зберігали готівку в сумках та переводили гроші на особисті рахунки кардиналів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
