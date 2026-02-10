Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 18:54

Банки розірвали відносини з понад 80 тисячами клієнтів, пов’язаних зі схемами «дропів»

Український банківський сектор проводить масштабну кампанію з очищення фінансової системи від тіньових схем. У рамках боротьби з відмиванням коштів банки припинили обслуговування понад 80 тисяч клієнтів, які були ідентифіковані як учасники мереж «дропів» (підставних осіб для транзиту грошей). Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками зустрічі з бізнесом та податківцями 10 лютого.

Український банківський сектор проводить масштабну кампанію з очищення фінансової системи від тіньових схем.
Ольга Василевська-Смаглюк

Ключовою проблемою, окрім «дропів», залишається штучне дроблення бізнесу для ухилення від сплати податків. За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), лише за період із січня по листопад 2025 року було виявлено ризики несплати податків через такі схеми на суму 4,8 мільярда гривень.

На практиці це виглядає як використання великими торговельними мережами десятків або навіть сотень фізичних осіб-підприємців (ФОП) замість ведення діяльності однією юридичною особою. Це дозволяє великому бізнесу залишатися на спрощеній системі оподаткування, значно занижуючи відрахування до бюджету.

Втім, посилений контроль дає результати: після втручання правоохоронців та податківців частина бізнесу змушена переходити на загальну систему оподаткування та офіційно працевлаштовувати співробітників.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
