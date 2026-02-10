Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 14:11

lifecell виграє «битву» у «Київстар» та Vodafone за перенесення номерів до іншого оператора

Єдиною компанією, яка завершила 2025 рік із позитивним балансом за послугою перенесення номерів (MNP), став lifecell, тоді як лідери ринку — «Київстар» та Vodafone — зазнали суттєвих втрат клієнтської бази. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

У 2025 році на українському телекомунікаційному ринку закріпилася чітка тенденція: абоненти масово мігрують до одного оператора, залишаючи інших гравців у «мінусі».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Беззаперечний лідер зростання

За рік до мережі lifecell перейшло 307 855 нових користувачів, що є абсолютним рекордом серед усіх операторів. При цьому відтік абонентів був порівняно невеликим — лише 84 449 осіб вирішили змінити цього оператора на іншого. У підсумку чистий приріст абонентської бази компанії склав +223 406 номерів.

Втрати телеком-гігантів

Два найбільші мобільні оператори України завершили рік із від'ємним сальдо міграції. Найбільшого удару зазнав «Київстар», який втратив рекордну кількість користувачів.

  • «Київстар»: Від оператора пішло 250 259 абонентів, тоді як залучити вдалося лише 92 226. Чиста втрата бази склала -158 033 номери.
  • Vodafone (ВФ Україна): Ситуація також негативна, хоча масштаби відтоку менші, ніж у головного конкурента. Компанію покинули 158 856 клієнтів, а приєдналися — 95 147. Річний баланс склав -63 709 номерів.

Ситуація у нішевих гравців

Менші оператори ринку також демонструють негативну динаміку, хоча абсолютні цифри міграції тут значно нижчі:

  • Тримоб втратив 1 207 абонентів, залучивши лише 188 (сальдо -1 019).
  • Інтертелеком покинули 826 користувачів, прийшов 181 (сальдо -645).

Стратегія цінового демпінгу для MNP-абонентів

Варто зазначити, що успіх lifecell у сегмені MNP (Mobile Number Portability) значною мірою зумовлений агресивною маркетинговою стратегією. Оператор традиційно пропонує спеціальні тарифні плани для абонентів, які переносять свій номер від інших операторів.

Часто вартість таких пакетів послуг є на 40−50% нижчою за стандартні пропозиції для звичайних клієнтів. Це створює потужний економічний стимул для користувачів, чутливих до ціни, змінювати постачальника послуг, зберігаючи при цьому свій звичний номер телефону. Конкуренти («Київстар» та Vodafone) зазвичай роблять ставку на лояльність існуючої бази та якість покриття, рідше використовуючи настільки глибокі знижки саме для переманювання абонентів через MNP.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 лютого 2026, 14:25
#
Если считать в %, то это лапша на уши о массовом оттоке клиентов.

Например, у Киевстара при наличии 22,4 млн клиентов в 2025 году
отток составил всего 7% клиентской базы.
+
+15
ramarren
ramarren
10 лютого 2026, 15:49
#
На до того стабильном рынке это значимый процент
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Унилий Бетменцев и 4 назареєстрованого відвідувача.
