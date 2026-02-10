Податок на нерухомість: що робити, якщо отримали повідомлення від ДПС

З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Терміни та умови оплати

Важливо: навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов’язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно.

Коли варто звернутися за звіркою

Перш ніж вносити кошти, уважно перевірте дані. Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:

у ППР вказано об'єкт, який вам не належить;

сума податку виглядає неправильною;

виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;

нерухомість є, але ППР так і не надійшло.

Як швидко вирішити питання

Пропонуємо кілька зручних способів:

Онлайн — найзручніше

Через Електронний кабінет платника можна подати звернення та підтвердні документи з використанням КЕП, не виходячи з дому.

Особисто

Зверніться до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

Телефоном

Отримайте консультацію через «гарячі лінії» податкової служби вашого регіону, у тому числі через месенджер WhatsApp.

Нагадаємо

За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд гривень. Це на 19,3 % або майже на 2,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році.