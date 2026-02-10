З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
10 лютого 2026, 16:15
Податок на нерухомість: що робити, якщо отримали повідомлення від ДПС
Терміни та умови оплати
Важливо: навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов’язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно.
Коли варто звернутися за звіркою
Перш ніж вносити кошти, уважно перевірте дані. Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:
- у ППР вказано об'єкт, який вам не належить;
- сума податку виглядає неправильною;
- виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;
- нерухомість є, але ППР так і не надійшло.
Як швидко вирішити питання
Пропонуємо кілька зручних способів:
Онлайн — найзручніше
- Через Електронний кабінет платника можна подати звернення та підтвердні документи з використанням КЕП, не виходячи з дому.
Особисто
- Зверніться до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації.
Телефоном
- Отримайте консультацію через «гарячі лінії» податкової служби вашого регіону, у тому числі через месенджер WhatsApp.
Нагадаємо
За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд гривень. Це на 19,3 % або майже на 2,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році.
