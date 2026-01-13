Multi від Мінфін
13 січня 2026, 8:00

Майже 1,1 млн українців сплатили податок на нерухомість у 2025 році

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд гривень. Це на 19,3 % або майже на 2,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де сплатили найбільше податків

Найбільші суми податку сплачено у таких регіонах:

  • місто Київ — 2,5 млрд грн,
  • Львівська область — 1,3 млрд грн,
  • Київська область — 1,3 млрд грн,
  • Дніпропетровська область — 1,2 млрд грн.

Зростання надходжень свідчить про підвищення податкової дисципліни та відповідальне ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань.

Надходження спрямовуються до місцевих бюджетів та використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+45
Strain
Strain
13 січня 2026, 9:01
#
Все радуются очередному рекорду по поборам от государства…
+
+15
Exba
Exba
13 січня 2026, 9:02
#
Хорошо бы реализовать возможность уплаты этого налога в Дие, было бы очень удобно
