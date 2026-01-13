Майже 1,1 млн українців сплатили податок на нерухомість у 2025 році

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд гривень. Це на 19,3 % або майже на 2,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні Податкової.