Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд гривень. Це на 19,3 % або майже на 2,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
13 січня 2026, 8:00
Майже 1,1 млн українців сплатили податок на нерухомість у 2025 році
Де сплатили найбільше податків
Найбільші суми податку сплачено у таких регіонах:
- місто Київ — 2,5 млрд грн,
- Львівська область — 1,3 млрд грн,
- Київська область — 1,3 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 1,2 млрд грн.
Зростання надходжень свідчить про підвищення податкової дисципліни та відповідальне ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань.
Надходження спрямовуються до місцевих бюджетів та використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад.
