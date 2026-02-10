Інтерес до криптовалют у Google впав до річного мінімуму

Інтерес до криптовалют з боку користувачів Google впав майже до річного мінімуму — на тлі обвалу ринку, який втратив близько $1,8 трлн капіталізації. Загальна капіталізація ринку криптовалют знизилася з історичного максимуму понад $4,2 трлн до приблизно $2,4 трлн.

Інтерес до крипти падає

Світовий обсяг пошукових запитів «crypto» у Google зараз становить 30 зі 100 можливих балів. Показник 100 означає піковий рівень інтересу — його востаннє фіксували у серпні 2025 року, коли ринкова капіталізація досягла свого максимуму. Мінімум за останні 12 місяців — 24 бали, випливає з даних Google Trends.

У США картина дещо інша. Пік інтересу там зафіксували у липні — 100 балів, потім показник упав до 37 у січні. Але першого тижня лютого запити знову зросли до 56. Річний мінімум для США — 32 бали, його зафіксували під час обвалу у квітні 2025 року, спровокованого тарифною політикою президента Дональда Трампа.

Обсяг торгів звалився вдвічі

Обсяг торгів над ринком криптовалют різко скоротився. За даними CoinMarketCap, сукупний обсяг впав зі $153 млрд 14 січня до приблизно $87,5 млрд у неділю.

Дані Google про пошукові запити часто використовують як індикатор настроїв інвесторів. Вони підтверджують показання інших інструментів вимірювання ринкових настроїв — наприклад, індекс страху і жадібності (Crypto Fear & Greed Index).

Індекс страху та жадібності опустився до рекордно низької позначки 5 балів у четвер, а до неділі трохи піднявся до 8. Обидва значення вказують на «екстремальний страх» на ринку.

Настрої криптоінвесторів зараз знаходяться на тому ж рівні, що й після краху екосистеми Terra та її прив'язаного до долара стейблкоїну у 2022 році. Тоді обвал Terra спричинив хвилю ліквідацій, яка прискорила ведмежий ринок 2022 року.

За даними платформи аналізу ринкових настроїв Santiment, інвестори зараз шукають у соцмережах сигнали, що ринок криптовалют досягнув дна — щоб правильно вибрати момент для входу.

«Настрої натовпу різко ведмежі. Співвідношення позитивних та негативних коментарів обрушилося, негативні коментарі досягли максимуму з 1 грудня», — йдеться у звіті Santiment, опублікованому у п'ятницю.

Падіння пошукових запитів часто стає контріндикатором — ринки сягають дна саме тоді, коли масовий інтерес зникає.

Історія біткоїну показує: вершини Google Trends збігаються з локальними максимумами ціни, а мінімуми запитів маркують точки розвороту. Цікава деталь — розбіжність між світовими даними та США, де інтерес підскочив до 56 на початку лютого. Це може вказувати на початок нової хвилі уваги з боку американських інституційних гравців, які традиційно задають тон усьому ринку.

Індекс страху на рівні 5−8 балів фіксували лише кілька разів за всю історію криптовалюту — кожен з цих епізодів передував потужним відскокам протягом 2−4 місяців. Парадокс ринків: момент максимального розпачу натовпу часто виявляється найкращою точкою входу для тих, хто здатний ігнорувати емоції.

Падіння біткоїна

Як писав «Мінфін», за 17 років існування біткоїн неодноразово переживав падіння більш ніж на 70%, 80% і навіть 93%, проходив повні ведмежі цикли, крахи бірж та регуляторні атаки — і все одно залишався у грі.

Більше того, з кожним роком він все глибше вбудовується у традиційні фінанси через інституційних інвесторів, фонди та публічні компанії.

