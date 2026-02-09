Multi від Мінфін
9 лютого 2026, 17:45

Експерт пояснив, чому зростають ціни на пальне, коли нафта дешевшає

Упродовж 2025 року роздрібні ціни на пальне в Україні зросли, попри те, що світові ціни на нафту та нафтопродукти демонстрували спад. Це стало підставою для хвилі критики на адресу паливного ринку та операторів автозаправних станцій (АЗС). Втім, аналіз структури ціноутворення свідчить: причина подорожчання не в торговельних націнках, а в податках і валютному курсі, написав директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

Націнки на АЗС

За останні три роки націнка АЗС на бензин і дизельне пальне залишається стабільною — у межах 8−9 грн за літр (або $0,19−0,23/л з ПДВ). Це різниця між гуртовою та роздрібною ціною, яка не є чистим прибутком. Усередині цієї суми закладені витрати на логістику (в середньому близько 0,8 грн/л), операційні податки (2−3 грн/л), а також експлуатаційні витрати — зарплати персоналу, енергоносії, обслуговування інфраструктури (близько 3 грн/л).

Фактичний заробіток АЗС становить близько 4−5 грн за літр, або 10−12 центів. При цьому зростання витрат і скорочення обсягів продажів через зменшення ринку призводять не до збільшення, а до зниження маржинальності бізнесу. Додатково оператори змушені інвестувати у відновлення та захист інфраструктури.

Чому зросли ціни на пальне

У 2025 році середнє зростання цін на АЗС склало 2,47 грн/л для бензину та 2,85 грн/л для дизельного пального. Водночас, якщо вилучити з розрахунків податки та перевести показники в доларовий еквівалент, ціна пального, навпаки, знизилась — приблизно на $0,06 за літр. Це повністю відповідає динаміці світових котирувань: у 2025 році бензин подешевшав на 7 центів за літр, дизель — на 6 центів.

Таким чином, український гуртовий і роздрібний ринок майже дзеркально повторював світові тенденції.

Зростання ж цін на колонках пояснюється двома ключовими чинниками — підвищенням акцизів та девальвацією гривні.

За розрахунками, у 2025 році акциз на бензин додав близько 3,4 грн/л, ще 2,1 грн/л припало на валютний курс. Падіння світових цін зменшило внутрішню ціну приблизно на 3 грн/л, однак цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати податково-курсовий тиск.

У підсумку — чисте зростання майже на 2,5 грн/л. Аналогічна ситуація і з дизельним пальним: акцизи та курс додали близько 5,2 грн/л, тоді як зовнішній ринок «забрав» назад 2,3 грн/л, що й дало річне подорожчання на 2,85 грн/л.

Отже, підвищення цін на пальне у 2025 році було зумовлене фіскальною політикою та валютними чинниками, а не апетитами роздрібних мереж.

Навпаки, стабільність націнок і повна відповідність внутрішніх цін світовій динаміці свідчать про високу конкуренцію та ефективне функціонування українського ринку нафтопродуктів.

Автор:
Роман Мирончук
