Кредитори «Комінвестбанку» отримали майже 100% виплат

Через рік після початку процедури ліквідації АТ «Комінвестбанк» процес розрахунку з кредиторами вийшов на фінальну стадію. Рівень задоволення фінансових вимог досяг дев'ятої черги реєстру акцептованих вимог. Це означає, що кошти повернуто практично всім клієнтам, за винятком пов'язаних із банком осіб (акціонерів та топ-менеджменту). Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів 9 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Статистика виплат: бізнес отримав усе

Станом на початок 2026 року загальна сума погашених зобов'язань склала 474,2 млн грн, що дорівнює 92% від загального обсягу вимог кредиторів.

Структура виплат виглядає наступним чином:

Юридичні особи (бізнес): Розрахунок розпочався у березні 2025 року і був повністю завершений у листопаді того ж року.

8-ма черга кредиторів: Сюди входять вимоги за субординованим боргом, податкові зобов'язання, штрафні санкції за рішеннями судів тощо. Ця категорія задоволена на 80%.

Механізм врегулювання: перехід до «Асвіо Банку»

Високий показник повернення коштів став можливим завдяки застосуванню механізму передачі активів та зобов'язань. Переможцем конкурсу на роль приймаючого банку став АТ «Асвіо Банк». Угода була підписана 31 січня 2025 року.

Згідно з домовленостями, «Асвіо Банк» прийняв зобов'язання перед вкладниками на суму 303,7 млн грн. В якості компенсації він отримав на баланс активи «Комінвестбанку» аналогічної вартості: кредитний портфель, цінні папери, мережу відділень та основні засоби.

Для клієнтів-фізичних осіб умови обслуговування залишилися незмінними. Приймаючий банк зберіг усі параметри депозитних договорів: валюту вкладу, відсоткову ставку та строк повернення коштів.