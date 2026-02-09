ЄЦБ оцінить вплив сильного євро на інфляцію

Європейський центральний банк (ЄЦБ) має намір детально проаналізувати, як недавнє зміцнення євро впливає на зростання споживчих цін. Оцінку буде включено до квартальних економічних прогнозів регулятора, які оприлюднять у березні. Про це заявив член Виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне, повідомляє Bloomberg.

Валюта як фактор інфляції

За словами італійського банкіра, обмінний курс є одним із ключових елементів для прогнозування інфляційної динаміки.

«Ми побачимо, як нові прогнози узгоджуються між собою, і який вплив це матиме», — зазначив Чіполлоне в інтерв'ю Кіпрському агентству новин.

Водночас він підкреслив, що ЄЦБ не має конкретної цілі щодо курсу єдиної валюти. Останнім часом євро коливається в діапазоні 1,17−1,18 долара, і, за словами Чіполлоне, після короткочасного сплеску курс повернувся до звичних рівнів попередніх місяців.

Розбіжності у поглядах керівництва

Минулого тижня керівництво ЄЦБ залишило відсоткові ставки без змін вже п’яте засідання поспіль. Президентка Крістін Лагард тоді заявила, що регулятор перебуває у «хорошому місці», і применшила значення зростання євро.

Грецький банкір Янніс Стурнарас також назвав рухи валюти «недраматичними». Більшість економістів та інвесторів наразі не очікують подальшого зниження ставок після восьми попередніх раундів пом’якшення політики.

Проте не всі поділяють цей спокій. Інфляція в єврозоні у січні впала до 1,7%, що значно нижче цільового показника ЄЦБ (2%). Це викликає занепокоєння серед окремих політиків.

Оллі Рен, голова Центробанку Фінляндії, у п’ятницю попередив про «реальний ризик нижчої, ніж очікувалося, інфляції», назвавши сильний євро одним із факторів, що стримують економічне зростання. П'єро Чіполлоне, якого вважають одним із найбільш «голубиних» (схильних до м’якої політики) членів Ради керуючих, підтвердив, що курс валюти враховується як вхідний параметр для всіх моделей прогнозування.

Нагадаємо, що Франція має намір винести на порядок денний питання різкого зміцнення євро відносно долара США під час зустрічі лідерів Європейського Союзу.

Чому низька інфляція — це проблема?

Якщо інфляція падає занадто низько, економіка може скотитися в дефляцію — процес, коли ціни знижуються. Це небезпечно, оскільки споживачі починають відкладати покупки («завтра буде дешевше»), а бізнес перестає інвестувати. Це зупиняє економічне зростання.

Коли євро дорожчає, імпортні товари (наприклад, енергоносії чи електроніка) стають дешевшими для європейців. Це додатково тисне на ціни вниз, заважаючи ЄЦБ розігнати інфляцію до здорового рівня у 2%.