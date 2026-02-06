Франція ініціює обговорення проблему зміцнення курсу євро на саміті ЄС

Франція має намір винести на порядок денний питання різкого зміцнення євро відносно долара США під час зустрічі лідерів Європейського Союзу наступного тижня. Головна мета дискусії — пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської економіки, яка страждає через валютні коливання. Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт під знаком економічної безпеки

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, президент Франції Еммануель Макрон планує підняти тему обмінних курсів під час закритої зустрічі у четвер. Це питання розглядається як один із ключових елементів плану зі стимулювання економіки та зменшення її вразливості. Офіційні представники французького уряду відмовилися від коментарів.

Порядок денний саміту вже є досить насиченим. Лідери блоку намагаються завершити формування єдиного ринку ЄС, щоб надати економіці більшої ваги. Зокрема, йдеться про усунення давніх національних бар'єрів у різних секторах, включаючи фінансові послуги.

Крім того, держави-члени прагнуть диверсифікувати свої торговельні зв'язки, щоб зменшити залежність від найбільших партнерів — США та Китаю. Це стає особливо актуальним на тлі того, як ці супердержави все частіше використовують залежність Європи у сферах озброєнь та рідкоземельних елементів як важіль тиску.

Фактор Трампа та головний біль ЄЦБ

Останнє зростання курсу євро було посилене коментарями президента США Дональда Трампа, який заявив, що його не турбує ця ситуація. Такий стрибок валюти став ключовим ризиком для прогнозів Європейського центрального банку (ЄЦБ). Регулятор очікує, що інфляція впаде нижче 2% у цьому та наступному роках, а надто сильний євро може ще більше сповільнити зростання цін, що не завжди є позитивом для економіки.

Сильна європейська валюта створює серйозні перешкоди для експортерів, роблячи їхні товари дорожчими для іноземних покупців, що потенційно гальмує економічне зростання. Водночас це знижує вартість імпорту.

Курс на незалежність від долара

Європейські політики неодноразово закликали блок зменшити свою залежність від долара шляхом посилення міжнародної ролі євро. Збільшення частки транзакцій у європейській валюті розглядається як один із можливих способів уникнути негативних наслідків валютної турбулентності.

«Більш широке використання євро у виставленні рахунків за торговельні операції знизило б транзакційні витрати для експортерів та захистило б ціни в єврозоні від волатильності обмінного курсу», — зазначала Крістін Лагард минулої осені.