Банк Китаю купує золото 15 місяців поспіль

Банк Китаю продовжив серію покупок золота до 15 місяців поспіль (з листопада 2024 року), випливає з опублікованих у суботу даних. У січні його золотий запас збільшився на 40 тисяч тройських унцій. Про це пише Bloomberg.

Спекулятивний інтерес

Минулого місяця хвилі спекулятивного інтересу підняли ціни на золото та срібло до нових історичних максимумів, після чого наприкінці січня стався рекордний обвал. З того часу ринок частково відновився, хоча волатильність залишається дуже високою.

В останньому кварталі 2025 року світові центральні банки — ключові гравці на ринку золота — збільшили попит на дорогоцінний метал. Це дозволило їм довести річний обсяг покупок до 860 тонн із гаком, випливає з даних Всесвітньої золотої ради (WGC).

Це менше, ніж 1000+ тонн, які щорічно купувалися центробанками протягом останніх трьох років. Однак попит на дорогоцінний метал з їхнього боку, ймовірно, залишиться високим, що зміцнить роль золота в офіційних резервах, прогнозує WGC.