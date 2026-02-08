Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
8 лютого 2026, 18:03

Населення наростило купівлю безготівкової валюти на 86%: навіщо людям стільки безналу

На валютному ринку України зафіксовано нову тенденцію: поки готівковий сектор демонструє певне заспокоєння, попит на безготівкову валюту стрімко пішов угору. Незалежний фінансовий аналітик Андрій Шевчишин проаналізував дані останнього тижня та пояснив, куди люди спрямовують куплені долари та євро.

Населення наростило купівлю безготівкової валюти на 86%: навіщо людям стільки безналу
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Безнал у фаворі

За даними експерта, купівля безготівкової валюти через банківські рахунки та мобільні застосунки зросла на 86%. Хоча на цифри частково вплинув фактор початку місяця, попит все одно залишається аномально високим при незмінній пропозиції.

Ринок безготівкових операцій перейшов із профіциту ($1 млн на день) у суттєвий дефіцит — $11,7 млн. В результаті дефіцит готівкового ринку знизився майже на 29% з середньодобових $37,3 млн до $26,6 млн.

Куди йдуть гроші: ефект облікової ставки

Головна причина «навали» на безготівкову валюту — рішення НБУ знизити облікову ставку з 15,5% до 15% наприкінці січня 2026 року. Це призвело до зниження дохідності гривневих облігацій (ОВДП).

Наслідки для інвесторів:

  • Втеча у валютні ОВДП: Населення почало масово переводити гривню у валютні державні папери. Лише за тиждень портфель валютних ОВДП у фізосіб зріс на 642,8 млн грн.
  • Захист заощаджень: На фоні світового «шторму» (падіння криптовалют, золота та фондових ринків) долар знову став головним активом-сховищем.

Курсові орієнтири: що буде з доларом та євро

Попри зростання дефіциту, НБУ скоротив за тиждень інтервенції на 7,5% до $794,3 млн, а золотовалютні резерви України сягнули історичного рекорду — $57,66 млрд.

Прогноз на тиждень:

  • Долар повільно зростатиме вслід за світовим трендом. Готівковий курс очікується на рівні 43,00−43,25 грн, міжбанк повернеться в зону 43+ грн.
  • Євро залишиться під тиском через спроби європейських лідерів стримати ріст валюти. Очікуваний діапазон — 51,00−51,25 грн на готівковому ринку.

«Корекція євро дозволить тримати курс євро до 51 гривні на безготівковому ринку. Але далеко НБУ мабуть не буде відпускати курс з цієї зони», — підсумував Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
