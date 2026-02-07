Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 лютого, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $794,25 млн. Це вже п’ятий тиждень поспіль, коли регулятор не купує валюту. Про це свідчать дані НБУ.
7 лютого 2026, 9:30
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку за тиждень на $65 мільйонів
Нацбанк зменшив продаж валюти на $65,25 млн порівняно з попереднім тижнем.
З початку року НБУ на міжбанку:
- не купував валюту;
- продав $4 332,35 млн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України за попередніми даними зросли до $57 660,3 млн, оновивши історичний максимум.
