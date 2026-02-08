JPMorgan: біткоїн може сягнути $266 000 — він стає привабливішим за золото

Аналітики одного з найбільших банків світу JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може злетіти до $266 000. Попри поточний тиск на ринку, експерти вважають, що перша криптовалюта стає дедалі серйознішим конкурентом золоту як захисний актив. Про це повідомляє The Block.

Чому ринок падає зараз?

Зараз крипторинок перебуває у фазі корекції. Аналітики під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу виділяють кілька причин:

Слабкість технологічного сектору: падіння акцій техгігантів потягнуло за собою і ризикові активи.

Злом Step Finance: нещодавня кібератака на платформу Step Finance (екосистема Solana), внаслідок якої було викрадено $29 млн, підірвала довіру інвесторів до DeFi-сектору.

Корекція традиційних активів: навіть золото та срібло, які зазвичай слугують «тихою гаванню», продемонстрували різке зниження ціни.

Біткоїн vs Золото

Попри тимчасові труднощі, JPMorgan бачить біткоїн як актив, що еволюціонує.

Співвідношення волатильності біткоїна до золота впало до позначки 1,5 — це історичний мінімум. Це робить BTC привабливішим для інституційних інвесторів, які шукають стабільності з урахуванням ризику.

Щоб капіталізація біткоїна зрівнялася з обсягом приватних інвестицій у золото (який оцінюється у $8 трлн без урахування резервів центробанків), ціна одної монети має становити саме $266 000.

«Ця ціль є „нереалістичною“ для поточного року, проте вона демонструє потенціал біткоїна, як тільки негативні настрої на ринку зміняться на позитивні», — зазначають у JPMorgan.

Собівартість видобутку

Цікаво, що поточна ціна біткоїна (близько $71 000) впала нижче його розрахункової собівартості видобутку, яку банк оцінює у $87 000. Історично ціна видобутку виступала рівнем підтримки.

Якщо курс залишатиметься нижче цієї межі тривалий час, неефективні майнери почнуть виходити з ринку, що врешті-решт призведе до зниження складності мережі та собівартості.

Поточний стан інвестицій

Попри загальний песимізм, JPMorgan зауважує, що обсяг ліквідацій на ринку деривативів зараз набагато скромніший, ніж під час обвалу в жовтні минулого року. Проте відтік коштів із спотових біткоїн- та Ethereum-ETF триває, що свідчить про обережність як роздрібних, так і великих інвесторів.

Скорочення пропозиції стейблкоїнів аналітики розцінюють не як втечу з ринку, а як природну реакцію на зниження загальної капіталізації криптоактивів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після стрімного падіння до $60 000 біткоїн відновив свої позиції і 7 лютого додав близько $10 000 за добу.

У жовтні 2025 року біткоїн досяг пікових значень у $126 080.