JPMorgan: біткоїн може сягнути $266 000 — він стає привабливішим за золото

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 лютого 2026, 17:00

JPMorgan: біткоїн може сягнути $266 000 — він стає привабливішим за золото

Аналітики одного з найбільших банків світу JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може злетіти до $266 000. Попри поточний тиск на ринку, експерти вважають, що перша криптовалюта стає дедалі серйознішим конкурентом золоту як захисний актив. Про це повідомляє The Block.

JPMorgan: біткоїн може сягнути $266 000 — він стає привабливішим за золото
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому ринок падає зараз?

Зараз крипторинок перебуває у фазі корекції. Аналітики під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу виділяють кілька причин:

  • Слабкість технологічного сектору: падіння акцій техгігантів потягнуло за собою і ризикові активи.
  • Злом Step Finance: нещодавня кібератака на платформу Step Finance (екосистема Solana), внаслідок якої було викрадено $29 млн, підірвала довіру інвесторів до DeFi-сектору.
  • Корекція традиційних активів: навіть золото та срібло, які зазвичай слугують «тихою гаванню», продемонстрували різке зниження ціни.

Читайте також: А тепер усе інакше? Чим відрізняється нинішнє падіння крипторинку

Біткоїн vs Золото

Попри тимчасові труднощі, JPMorgan бачить біткоїн як актив, що еволюціонує.

Співвідношення волатильності біткоїна до золота впало до позначки 1,5 — це історичний мінімум. Це робить BTC привабливішим для інституційних інвесторів, які шукають стабільності з урахуванням ризику.

Щоб капіталізація біткоїна зрівнялася з обсягом приватних інвестицій у золото (який оцінюється у $8 трлн без урахування резервів центробанків), ціна одної монети має становити саме $266 000.

«Ця ціль є „нереалістичною“ для поточного року, проте вона демонструє потенціал біткоїна, як тільки негативні настрої на ринку зміняться на позитивні», — зазначають у JPMorgan.

Собівартість видобутку

Цікаво, що поточна ціна біткоїна (близько $71 000) впала нижче його розрахункової собівартості видобутку, яку банк оцінює у $87 000. Історично ціна видобутку виступала рівнем підтримки.

Якщо курс залишатиметься нижче цієї межі тривалий час, неефективні майнери почнуть виходити з ринку, що врешті-решт призведе до зниження складності мережі та собівартості.

Поточний стан інвестицій

Попри загальний песимізм, JPMorgan зауважує, що обсяг ліквідацій на ринку деривативів зараз набагато скромніший, ніж під час обвалу в жовтні минулого року. Проте відтік коштів із спотових біткоїн- та Ethereum-ETF триває, що свідчить про обережність як роздрібних, так і великих інвесторів.

Скорочення пропозиції стейблкоїнів аналітики розцінюють не як втечу з ринку, а як природну реакцію на зниження загальної капіталізації криптоактивів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після стрімного падіння до $60 000 біткоїн відновив свої позиції і 7 лютого додав близько $10 000 за добу.

У жовтні 2025 року біткоїн досяг пікових значень у $126 080.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами