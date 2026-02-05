«Гроші з Монополії» на мільярди доларів: як росія створила тіньову мережу для обходу санкцій

По суті мова йде про фізичні векселі, які виглядають як купюри з настільної гри «Монополія», але за ними стоїть гігантська фінансова інфраструктура. Вони стали частиною складної системи, розробленої Кремлем для переміщення мільярдів рублів через кордони в обхід західних санкцій та системи SWIFT. Про це повідомляє Financial Times.

Архітектори схеми: Державний банк та олігарх-утікач

Мережу під назвою A7 було запущено наприкінці 2024 року. Її засновниками стали російський державний «Промсвязьбанк» (обслуговує оборонний сектор) та Ілан Шор — молдовський олігарх, засуджений на батьківщині за крадіжку $1 млрд із банківської системи країни.

Як заявила заступниця гендиректора A7 Ірина Акопян, відключення від SWIFT змусило росію шукати нові способи розрахунків з іноземними партнерами. A7 швидко перетворилася з експерименту на головного гравця, який, за власними даними, за перші пів року роботи провів транзакцій на $98 млрд.

Як працюють «фантики» A7?

Компанія випускає імітаційні банкноти з краєвидами російських міст, номінал яких може сягати $5 000. Схема працює через Telegram-ботів:

Турист або бізнесмен купує ці векселі в росії за рублі.

Перебуваючи за кордоном (наразі активно працює в Дубаї та Стамбулі), власник стирає захисний шар, сканує QR-код і відсилає його боту.

Кур'єр привозить готівку в місцевій валюті (дирхамах або доларах).

Криптовалютний «цифровий рубль» A7A5

Важливою частиною системи став стейблкоїн A7A5, прив’язаний до рубля. Компанія стверджує, що він забезпечений депозитами в держбанку. За даними аналітичної компанії Elliptic, обсяг транзакцій із цим токеном уже перевищив $100 млрд. Як мінімум у криптовалюті реалізовано вже 2 300 фізичних векселів на $8,6 млн.

У жовтні 2025 року Центробанк рф офіційно визнав A7A5 цифровим фінансовим активом, легалізувавши його використання у зовнішній торгівлі.

Китай та «боргові розписки»

Для великого бізнесу A7 пропонує інший інструмент — цифрові векселі. Російські імпортери купують ці векселі та передають їх постачальникам, наприклад, у Китаї, як гарантію оплати. Вся операція відбувається поза банківською системою, що дозволяє уникати нагляду західних регуляторів.

Згідно з витоком внутрішніх документів, кошти рухаються через складні ланцюжки компаній, зареєстрованих у Киргизстані, ПАР та Південно-Східній Азії. Тільки через криптогаманці, пов'язані з A7, пройшло близько $56 млрд.

Державна підтримка та експансія

Попри санкції США, Великої Британії та ЄС, мережа A7 продовжує стрімко зростати. У листопаді Мінфін рф став співзасновником дочірньої компанії «Росвексель», офіційно об'єднавши зусилля держави та бізнесу для створення «платіжної інфраструктури нового типу».

Російський диктатор володимир путін особисто брав участь (через відеозв'язок) у відкритті офісу компанії у Владивостоці.

У планах A7 — вихід на ринок Латинської Америки та розширення діяльності на 20 країн протягом найближчих двох років.

«Ми будуємо дуже складний літак, водночас керуючи ним на шаленій швидкості», — так описують ситуацію незалежні дослідники з Centre for Information Resilience.