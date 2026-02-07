Україна отримає $690,8 млн гранту від Японії та Канади: кошти надійдуть за рахунок заморожених активів рф

Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування на загальну суму $690,8 млн. Кошти залучено в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом $50 млрд. Це — останній транш від Канади в межах інструменту, та перший від Японії.

Звідки надійшли кошти?

Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:

$544 млн — внесок Уряду Японії;

$146 млн — внесок Канади;

$0,8 млн — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Залучене грантове фінансування надійде до загального фонду Державного бюджету України найближчим часом.

На що спрамують кошти?

Кошти будуть спрямовані на відшкодування ключових видатків держави, зокрема, на відшкодування пенсійних виплат та реалізацію програм державної соціальної допомоги, зокрема, на житлово-комунальні субсидії.

Підписантом грантової угоди від України виступив міністр фінансів України Сергій Марченко, від Світового банку — регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Також у церемонії підписання взяли участь надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накагоме та заступниця голови місії посольства Канади в Україні Крістіан Руа.

PEACE in Ukraine

Проєкт PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України та спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій на національному й регіональному рівнях в умовах воєнного стану. Загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту PEACE in Ukraine, після отримання цього гранту досягне $51,7 млрд.