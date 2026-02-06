Очікуваних обсягів зовнішньої допомоги достатньо для збереженняміжнародних резервів на високому рівні — НБУ

Україна може розраховувати на збереження стабільності валютного ринку завдяки масштабній фінансовій підтримці від міжнародних партнерів. Очікуваних обсягів допомоги вистачить не лише для фінансування дефіциту бюджету без «друку грошей», а й для нарощування золотовалютних резервів до історично високих рівнів. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2026 року.

Понад 50 мільярдів доларів за рік

Національний банк очікує, що фінансування від партнерів буде стійким та достатнім. Згідно з прогнозом, Україна отримає:

понад 51 млрд дол. у 2026 році;

майже 43 млрд дол. у 2027 році;

близько 22 млрд дол. у 2028 році.

Ключовими донорами залишаються МВФ та Європейський Союз. Наприкінці листопада 2025 року було досягнуто домовленості з МВФ про нову чотирирічну програму (EFF) на суму 8,1 млрд дол. А вже у грудні лідери ЄС погодили надання кредиту в 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Ці кошти підуть як на підтримку бюджету, так і на закупівлю зброї (виробленої в Україні та ЄС). Крім того, Єврокомісія вже планує виділити ще 100 млрд євро в межах довгострокового бюджету на 2028−2034 роки.

Резерви зростатимуть, а гривня буде стабільною

Завдяки цим вливанням золотовалютні резерви НБУ не просто збережуться, а й суттєво зростуть:

на кінець 2026 року — до 65 млрд дол.;

на кінець 2028 року — до 71 млрд дол.

Це значно перевищує мінімально необхідний рівень безпеки, визначений МВФ. Така «подушка безпеки» дозволить Нацбанку тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем, уникаючи різких стрибків курсу.

Експорт відновлюється, імпорт — змінюється

У 2026 році валюти в країні побільшає не лише завдяки кредитам, а й через зростання експорту. Аграрії надолужуватимуть продаж минулорічних залишків зерна, металурги нарощуватимуть поставки завдяки високим світовим цінам, а IT-сектор пожвавиться на тлі зростання світової економіки. Також НБУ відзначає зростання виручки від продажу військових товарів та технологій українського виробництва.

Водночас у 2026 році Україні доведеться багато витрачати на імпорт енергоносіїв (газ, електрика), пального та товарів для оборони. Проте вже з 2027 року обсяги імпорту почнуть знижуватися, а в країну почне заходити приватний капітал для відбудови.

Борги та державні цінні папери

Міжнародна допомога дозволить уряду покривати дефіцит бюджету беземісійним шляхом (не вмикаючи «друкарський верстат»). У 2025 році Міністерство фінансів також активно залучало кошти всередині країни через облігації (ОВДП). Попит був високим: інвестори вкладали гроші, щоб зафіксувати високу дохідність перед очікуваним зниженням ставок у 2026 році. Показник роловеру (відношення нових запозичень до виплат за старими боргами) склав 116%.

Попри позитивні новини, державний борг залишатиметься на рівні понад 100% ВВП. Проте значна його частина — це умовні зобов'язання, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів, що знижує реальне навантаження на українських платників податків.