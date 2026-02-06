НБУ знизив курси доллара та євро

Національний банк України встановив на 9 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,04 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 10 копійок.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара

На понеділок НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 43,04 грн, що на 10 копійок менше, ніж у п’ятницю (43,14 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Курс гривні до євро становить 50,76 грн за євро, що на 13 копійок менше ніж у п’ятницю (50,89). Історичний максимум європейської валюти було встановлено 30 січня на рівні 51,24 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту