НБУ знизив курс євро на 14 копійок

Національний банк України встановив на 6 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,14 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 2 копійки.

Курс долара

На п'ятницю НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 43,14 грн, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (43,16 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Курс гривні до євро становить 50,89 грн за євро, що на 14 копійок менше ніж у четвер (51,03). Історичний максимум європейської валюти було встановлено 30 січня на рівні 51,24 грн.

