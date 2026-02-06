Крипторинок втратив $2 трлн за чотири місяці

Ціна найбільшої криптовалюти у світі впала до $60 000 у четвер, досягнувши мінімуму за понад рік. Це менше, ніж її історичний максимум у $126 000, зафіксований у жовтні 2025 року. Тривале падіння цін на криптовалюти обвалило акції компаній, які активно інвестували в біткоїн, посиливши загальну нервозність на фондовому ринку. Про це повідомляє The Guardian.

Зліт і падіння

Біткоїн переживав період зростання під час приходу Дональда Трампа до президентства у 2024 році та протягом усього 2025 року. Його ціна стабільно збільшувалася, оскільки президент робив один за одним кроки на користь криптоіндустрії. У грудні 2024 року найбільша криптовалюта вперше перетнула позначку у $100 000, а 6 жовтня досягла рекордного максимуму — $126 210,50.

Однак протягом останніх кількох місяців вартість біткоїна почала знижуватися, особливо різке падіння відбулося у січні та на початку лютого.

Наслідки для крипторинку

Компанії, які масштабно інвестували в біткоїн, зазнали серйозних втрат під час нещодавнього розпродажу. За даними CoinGecko, світовий крипторинок втратив $2 трлн вартості з початку жовтня. Кілька криптовалютних проєктів, підтриманих родиною Трампа та представлених на фондовому ринку, знизилися у ціні внаслідок падіння біткоїна.

Друга за величиною криптовалюта — ефір (ether) — втратила понад 30% своєї вартості лише цього року, що стало додатковим ударом після того, як вона не змогла скористатися буму 2025 року.

Регуляторні виклики

Окрім фінансових проблем, криптовалютна індустрія стикається з регуляторними викликами. Деякі демократи та контролюючі органи у США висловили занепокоєння щодо конфлікту інтересів Трампа навколо криптовалют та відсутності регулювання за нинішньої адміністрації.

У середу конгресмен Ро Ханна заявив, що планує розслідування діяльності World Liberty Financial. Це відбулося після повідомлень Wall Street Journal про те, що член королівської родини ОАЕ підтримав інвестицію у $500 млн у криптовалютну компанію родини Трампа. Ханна написав у заяві, що ця угода «можливо, вплинула на зміни у політиці США».