Кабмін суттєво підвищує мінімальні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про значне збільшення адресної допомоги для сімей військовослужбовців, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну. Нові розміри виплат почнуть діяти з 1 березня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Суттєве зростання мінімальних гарантій

Відповідно до рішення уряду, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім'ї — батьків, дружину чи чоловіка загиблого захисника або захисниці, а також на одну дитину загиблого військовослужбовця, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на людину. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 грн.

Також зростуть мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім'ї загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітей загиблого захисника чи захисниці. Для них виплата становитиме не менше 10 020 грн на кожного члена сім'ї замість чинних 6 100 грн.

Індексація

Також передбачено механізм захисту цих виплат від інфляції: починаючи з 1 березня 2027 року, вони будуть підлягати щорічній індексації.

Міністр соцполітики Денис Улютін наголосив, що підтримка родин Героїв є безумовним пріоритетом держави. Для реалізації цього рішення вже затверджено бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік, у якому закладено кошти на підвищення виплат та загальну березневу індексацію пенсій.