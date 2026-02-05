Кабмін спростив механізм виплат допомоги сім’ям з дітьми

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових «дитячих» допомог: у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла». Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Подати заяву стало простіше

Тепер звернутися можна не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України, а й через ЦНАПи або уповноважених представників громад — швидше, ближче до дому та без черг.

Оновлено механізм зарахування коштів

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок Дія.Картки (без спеціального режиму використання);

допомогу по догляду до року та «єЯсла» вже можна отримувати на будь-яку картку зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд відкриє такий рахунок через відділення Ощадбанку під час звернення.

невдовзі з’явиться можливість оформити ці допомоги через застосунок «Дія» — Міністерство соціальної політики та Мінцифри працюють над технічним запуском.

Більше можливостей використання коштів

Розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати допомогу до року та «єЯсла». Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини.

Більше часу для звернення

заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік;

продовжено термін оформлення допомоги «єЯсла»: якщо звернутися протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день, виплата надійде одразу за всі пів року — з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до трирічного віку.

«З початку року фіксуємо значний ажіотаж, спричинений набуттям чинності нового закону. Проте батьки маленьких дітей не повинні чекати в довгих чергах, щоб оформити допомогу. Прийняті сьогодні рішення роблять цей процес значно швидшим, простішим і доступнішим», — йдеться у повідомленні.