Акції розробників ПЗ втратили $300 млрд за день через страх, що ШІ замінить традиційний софт

Фондовий ринок США пережив масштабний розпродаж у технологічному секторі. Інвестори масово позбувалися акцій розробників програмного забезпечення та постачальників даних, побоюючись, що новітні інструменти штучного інтелекту зроблять їхні бізнес-моделі застарілими. За одну торгову сесію сектор втратив близько $300 млрд ринкової вартості. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Тригер паніки: юристи проти роботів

Каталізатором обвалу стала презентація компанією Anthropic (конкурент OpenAI) нових функцій для свого асистента Claude. Інструмент під назвою «Cowork assistant» отримав здатність автоматизувати складні юридичні завдання: від написання чернеток документів до глибокого правового аналізу.

Реакція ринку була миттєвою та жорсткою для компаній, що заробляють на юридичних послугах та базах даних:

Legalzoom.com (юридичні онлайн-послуги) — обвал на 19,7%.

Thomson Reuters (постачальник ділової інформації) — падіння на 15,8%.

London Stock Exchange Group (фінансові дані) — зниження на 2,1%.

Ланцюгова реакція: під ударом усі

Страх перед тим, що ШІ «з'їсть» програмне забезпечення, швидко перекинувся на інші сектори — від фінтеху до туризму та аутсорсингу. Інвестори ставлять під сумнів захищеність бізнесу навіть таких гігантів, як Adobe та Salesforce.

Найбільші падіння серед технокомпаній:

PayPal (платежі): -20,3%.

Expedia (подорожі): -15,3%.

EPAM Systems (IT-аутсорсинг): -12,9%.

Equifax (кредитні історії): -12,1%.

Intuit (бухгалтерія): -10,9%.

Удар по приватному капіталу

Хвиля розпродажів зачепила і гігантів інвестиційного світу, які роками вкладали мільярди у софт-компанії, вважаючи їх джерелом стабільного прибутку. Акції керуючих активами впали синхронно з їхніми портфельними компаніями:

Ares Management: -10,2%.

KKR: -9,7%.

Blue Owl Capital: -9,8%.

Blackstone: -5,2%.

Зміна парадигми

Довгий час на ринку панувала теза венчурного інвестора Марка Андріссена: «Програмне забезпечення з'їдає світ». Однак події лютого 2026 року свідчать про нову реальність: «ШІ з'їдає програмне забезпечення». Минулого тижня Microsoft звітувала про величезні витрати на інфраструктуру ШІ та сповільнення хмарного бізнесу, що вже насторожило ринок. Тепер інвестори бачать, що такі моделі, як Claude від Anthropic, здатні не просто допомагати писати код, а замінювати цілі платформи, які базувалися на довірі та ексклюзивному доступі до даних.