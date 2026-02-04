Акції розробників ПЗ втратили $300 млрд за день через страх, що ШІ замінить традиційний софт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 16:17

Акції розробників ПЗ втратили $300 млрд за день через страх, що ШІ замінить традиційний софт

Фондовий ринок США пережив масштабний розпродаж у технологічному секторі. Інвестори масово позбувалися акцій розробників програмного забезпечення та постачальників даних, побоюючись, що новітні інструменти штучного інтелекту зроблять їхні бізнес-моделі застарілими. За одну торгову сесію сектор втратив близько $300 млрд ринкової вартості. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Фондовий ринок США пережив масштабний розпродаж у технологічному секторі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тригер паніки: юристи проти роботів

Каталізатором обвалу стала презентація компанією Anthropic (конкурент OpenAI) нових функцій для свого асистента Claude. Інструмент під назвою «Cowork assistant» отримав здатність автоматизувати складні юридичні завдання: від написання чернеток документів до глибокого правового аналізу.

Реакція ринку була миттєвою та жорсткою для компаній, що заробляють на юридичних послугах та базах даних:

  • Legalzoom.com (юридичні онлайн-послуги) — обвал на 19,7%.
  • Thomson Reuters (постачальник ділової інформації) — падіння на 15,8%.
  • London Stock Exchange Group (фінансові дані) — зниження на 2,1%.

Ланцюгова реакція: під ударом усі

Страх перед тим, що ШІ «з'їсть» програмне забезпечення, швидко перекинувся на інші сектори — від фінтеху до туризму та аутсорсингу. Інвестори ставлять під сумнів захищеність бізнесу навіть таких гігантів, як Adobe та Salesforce.

Найбільші падіння серед технокомпаній:

  • PayPal (платежі): -20,3%.
  • Expedia (подорожі): -15,3%.
  • EPAM Systems (IT-аутсорсинг): -12,9%.
  • Equifax (кредитні історії): -12,1%.
  • Intuit (бухгалтерія): -10,9%.

Удар по приватному капіталу

Хвиля розпродажів зачепила і гігантів інвестиційного світу, які роками вкладали мільярди у софт-компанії, вважаючи їх джерелом стабільного прибутку. Акції керуючих активами впали синхронно з їхніми портфельними компаніями:

  • Ares Management: -10,2%.
  • KKR: -9,7%.
  • Blue Owl Capital: -9,8%.
  • Blackstone: -5,2%.

Зміна парадигми

Довгий час на ринку панувала теза венчурного інвестора Марка Андріссена: «Програмне забезпечення з'їдає світ». Однак події лютого 2026 року свідчать про нову реальність: «ШІ з'їдає програмне забезпечення». Минулого тижня Microsoft звітувала про величезні витрати на інфраструктуру ШІ та сповільнення хмарного бізнесу, що вже насторожило ринок. Тепер інвестори бачать, що такі моделі, як Claude від Anthropic, здатні не просто допомагати писати код, а замінювати цілі платформи, які базувалися на довірі та ексклюзивному доступі до даних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами