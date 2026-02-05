ОВДП і корпоративні облігації: де шукати вищу дохідність

Формуючи портфель заощаджень, інвестори часто стикаються з активами, які багато в чому подібні між собою. Наприклад, золото та срібло, різні криптовалюти, чи акції технологічних компаній. Часто вони повторюють динаміку один одного, але інколи йдуть принципово різними шляхами. «Мінфін» вирішив дізнатись думку читачів про те, як вибирати кращий варіант із таких активів, і сьогодні порівнюємо державні ОВДП та корпоративні облігації.

Головна спільна риса між державними та корпоративними облігаціями — це те, що обидва варіанти — це боргові папери. Тобто купуючи їх, інвестор фактично дає в борг — в першому випадку уряду, в другому — приватній компанії.

Облігації забезпечують наперед визначений дохід. Інвестор відразу знає, якого числа і скільки саме йому буде нараховано купонного доходу (відсотків). Відтак, тут прогнозована дохідність, що можна порівняти із депозитами.

Водночас і відмінностей між цінними паперами вистачає. Дізнавайтесь, в чому вони полягають, та голосуйте, які з облігацій до свого портфеля ви б вибрали.

Державні облігації

Останніми роками державні облігації, або ж ОВДП, стали справжнім хітом приватних інвестицій. Зараз їх на руках у фізичних осіб на 117 млрд грн. Для порівняння: ще рік тому ця сума становила близько 77 млрд грн. Тобто лише за рік приріст інвестицій громадян в інструмент перевищив 50%. Якщо ж поглянути на показники до повномасштабного вторгнення, то на початку лютого 2022 року ця сума становила менш ніж 26 млрд грн і зросла з того часу у 4,5 раза.

Міністерство фінансів випускає облігації у гривні, доларах та євро. Громадяни інвестують переважно у папери в національній валюті — 59% від загального портфеля. Ще 35,6% — доларах, і трохи більше 6% — у євро.

Перевага національної валюти пояснюється насамперед вищою дохідністю, а також стійкістю гривні минулого року. Завдяки цьому такі облігації забезпечили кращу дохідність. Крім цього, гривневі папери мають нижчий поріг входу — номінальна ціна облігації 1 тис. грн. Якщо ж говорити про випуски в доларах та євро, то в них вона теж становить 1 тис., але у відповідній валюті. Тобто інвестору потрібно заплатити в еквіваленті близько 43 тис. грн чи 51 тис. грн.

Ще один чинник, який забезпечує переваги гривневих паперів, — простіші операції з їх купівлі. Багато наших співвітчизників купують цінні папери в «Дії», де представлені саме гривневі облігації. Також через можливі проблеми з переказом валюти деякі брокери пропонують онлайн папери тільки в гривні. Хоча в банках знайти вдасться як гривневі, так і валютні облігації.

Головна перевага ОВДП — це вища дохідність, ніж у депозитів. Для прикладу, Приватбанк пропонує купити папери з дохідністю до 17,25%. Такі відсотки за паперами з погашенням наприкінці 2028 року, якщо ж купувати папери з погашенням приблизно через рік, то тут вдасться заробити 16,15−16,25%.

Для порівняння: середні ставки за депозитами в українських банках за гривневими вкладами на рік становлять 13,14%. Найщедріші установи пропонують до 16,55%. Це трохи більше, ніж за облігаціями, але тут варто враховувати другу перевагу ОВДП — доходи з них не оподатковуються. А ось із заробітків за депозитами стягується 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Завдяки цьому чиста дохідність облігацій перевищує навіть найкращі банківські пропозиції.

Інвестори часто звертають увагу на ОВДП також тому, що їх погашення гарантує безпосередньо держава. Тут може бути дискусійне питання, наскільки варто довіряти державі, яка у випадку фінансових труднощів може оголосили дефолт. Але варто враховувати, що основний інвестор у ці папери — банки, в тому числі державні. Якщо уряд не поверне їм кошти, то в такому випадку буде змушений рятувати фінансовий сектор, вливаючи у нього ресурси. Фактично, це додаткова гарантія надійності державних паперів.

Значну роль у популярності ОВДП відіграє і простота їх придбання. Окрім згаданої вище «Дії», вони представлені у застосунках низки банків та брокерів. Купівля відбувається онлайн у декілька кліків. До того ж у «Дії» папери продаються без комісії, так само і в деяких інших продавців. Щоправда, тут варто враховувати, що банки та брокери встановлюють спред, тобто різну ціну на продаж і купівлю облігацій. Ця різниця і забезпечує їхні прибутки. Тому, якщо ви купите ОВДП, а за хвилину їх продасте, то втратите частину коштів. Тут принцип той самий, що й під час обміну валют.

Попри все ще високу дохідність ОВДП, варто враховувати, що зараз вона знижується. Причина у тому, що Нацбанк знижує облікову ставку. На останньому засіданні вона була зафіксована на рівні 15% — на 0,5 в.п. нижче, ніж було до того. Зі свого боку, облікова ставка впливає на вартість грошей в країні, в тому числі на ставки за облігаціями та депозитами.

Корпоративні облігації

Головна відмінність між державними та корпоративними облігаціями полягає в тому, що другі випускаються приватними компаніями.

Серед компаній, які пропонують інвесторам такі цінні папери, зокрема, Нова пошта, фінансова компанія NovaPay* (входить до групи компаній Nova), мережа супермаркетів Novus, компанія Руш (власник мережі магазинів EVA), продавець кавових зерен !FEST Coffee Mission, компанія CreditService, яка займається кредитуванням.

Тут варто враховувати, що деякі корпоративні облігації приватному інвестору придбати може бути досить складно. Компанії часто орієнтуються на продаж своїх паперів банкам, страховим чи іншим фінансовим компаніям, а на вторинний ринок ті потрапляють в обмеженій кількості, або не потрапляють взагалі.

Водночас деякі емітенти до своєї стратегії закладають продаж облігацій фізичним особам і працюють над тим, щоб спростити цей процес. Наприклад, облігації NovaPay можна купити у застосунку компанії. Фактично, це додаткова опція до відкриття картки, переказу коштів, оплати посилок Нової пошти та інших фінансових послуг.

Наразі цінні папери NovaPay вже купили через застосунок понад 7 100 фізичних осіб. Загальна сума їхніх інвестицій — 1,25 млрд грн.

Головна перевага цих паперів — у високій дохідності та доступності вкладів — від 1 000 грн. Облігації з виплатами через рік принесуть 18% річних. Також можна вибрати папери з меншим строком розміщення:

1 місяць — 12% річних,

2 місяці — 14% річних,

3 місяці — 15,5% річних,

4 місяці — 17% річних,

6 місяців — 17,5% річних,

9 місяців — 17,75% річних.

Ця дохідність суттєво перевищує відсотки за банківськими вкладами. Навіть після оподаткування (а воно у корпоративних облігацій таке саме, як у депозитів) ставка однаково залишається конкурентною. Важливо, що, попри зниження облікової ставки НБУ, NovaPay все ще залишає дохідність своїх паперів на попередньому рівні. «Зниження облікової ставки НБУ зазвичай означає загальний тренд на зменшення дохідності на ринку капіталу. Ми це враховуємо і орієнтуємося не лише на ставку, а й на попит інвесторів та довгострокову стійкість продукту», — розповів «Мінфіну» Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Окрім високої дохідності, серед інших переваг інвестицій в облігації NovaPay — зручність їх придбання у застосунку компанії в декілька кліків. Навіть нові клієнти, які щойно встановили застосунок на свій смартфон, можуть пройти всю процедуру за декілька хвилин. Також придбання паперів відбувається без жодної додаткової комісії.

Важливий момент: перед придбанням корпоративних облігацій варто оцінити, наскільки надійним є емітент, і чи зможе він виконати свої зобов’язання. Тому варто уважно перевіряти фінансову стійкість компанії. Наприклад, кредитний рейтинг корпоративних облігацій NovaPay становить uaAA. Він присвоєний агентством «Стандарт-Рейтинг», що означає дуже високу кредитоспроможність, порівнюючи з іншими українськими борговими інструментами. Також у компанії великий масштаб бізнесу, стабільні фінансові показники, вона проходить регуляторний нагляд і відповідає вимогам до прозорості.

Як пояснюють у NovaPay, облігації компанії зазвичай обирають ті, хто звик до депозитів, але хоче більшого доходу без складних інструментів. Також папери компанії часто вибирають як елемент диверсифікації. Вони зважають на високий кредитний рейтинг емітента та репутацію компанії.

Отож, коли ви детальніше дізналися про обидва інструменти, обирайте, який із них хотіли б додати до власного портфеля.

*Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит»