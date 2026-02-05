Верховний Суд України застерігає громадян про нову хвилю кібератак. Шахраї розсилають електронні листи, які імітують офіційні судові виклики, щоб інфікувати комп'ютери користувачів або викрасти їхні дані.
5 лютого 2026, 17:04
Верховний Суд попередив про шахрайську розсилку від імені установи
Деталі
Зловмисники надсилають повідомлення про нібито «виклик у судове засідання у кримінальному провадженні». Для маскування вони використовують підроблені адреси, які на перший погляд здаються офіційними.
Фейкові адреси, що не належать суду:
- ua@supreme.court.gov.ua
- delo@supreme.court.gov.ua (адреса для «зворотного зв’язку»)
У чому полягає небезпека?
Листи зазвичай містять заклики до дії, які можуть призвести до серйозних наслідків:
- Посилання на сторонні ресурси для «ознайомлення з матеріалами справи».
- Завантаження файлів, що містять шкідливе програмне забезпечення.
- Встановлення «спеціального софту» для перегляду документів.
Читайте також: Фейкові виплати: МВС попереджає про нові схеми шахраїв на тлі дефіциту світла та тепла
Заходи безпеки
- Не переходьте за посиланнями у таких листах.
- Нічого не завантажуйте та не встановлюйте запропоноване ПЗ.
- Не відповідайте на ці листи та не вступайте в листування з відправником.
Керівництво Верховного Суду вже офіційно звернулося до правоохоронних органів для розслідування цих випадків та блокування шахрайських ресурсів.
Джерело: Мінфін
