5 лютого 2026, 17:04

Верховний Суд попередив про шахрайську розсилку від імені установи

Верховний Суд України застерігає громадян про нову хвилю кібератак. Шахраї розсилають електронні листи, які імітують офіційні судові виклики, щоб інфікувати комп'ютери користувачів або викрасти їхні дані.

Верховний Суд попередив про шахрайську розсилку від імені установи
Фото: freepik

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Зловмисники надсилають повідомлення про нібито «виклик у судове засідання у кримінальному провадженні». Для маскування вони використовують підроблені адреси, які на перший погляд здаються офіційними.

Фейкові адреси, що не належать суду:

  • ua@supreme.court.gov.ua
  • delo@supreme.court.gov.ua (адреса для «зворотного зв’язку»)

У чому полягає небезпека?

Листи зазвичай містять заклики до дії, які можуть призвести до серйозних наслідків:

  • Посилання на сторонні ресурси для «ознайомлення з матеріалами справи».
  • Завантаження файлів, що містять шкідливе програмне забезпечення.
  • Встановлення «спеціального софту» для перегляду документів.

Читайте також: Фейкові виплати: МВС попереджає про нові схеми шахраїв на тлі дефіциту світла та тепла

Заходи безпеки

  • Не переходьте за посиланнями у таких листах.
  • Нічого не завантажуйте та не встановлюйте запропоноване ПЗ.
  • Не відповідайте на ці листи та не вступайте в листування з відправником.

Керівництво Верховного Суду вже офіційно звернулося до правоохоронних органів для розслідування цих випадків та блокування шахрайських ресурсів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
