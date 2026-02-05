Фейкові виплати: МВС попереджає про нові схеми шахраїв на тлі дефіциту світла та тепла

Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян до пильності: на фоні складної ситуації з енергопостачанням активізувалися кіберзлочинці. Зловмисники спекулюють на темі фінансової підтримки, поширюючи фейки про «державні» та «міжнародні» соціальні виплати. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як працює пастка?

Шахраї використовують класичну схему фішингу, адаптовану під актуальні потреби українців:

Розсилка. Ви отримуєте повідомлення у месенджерах, соцмережах або SMS про призначення грошової допомоги.

Фішинговий сайт. У повідомленні є посилання на ресурс, який візуально імітує офіційний державний сайт або сторінку відомої міжнародної організації.

Збір даних. Для «отримання виплат» сайт просить ввести персональні дані, номер телефону та повні реквізити банківської картки (включно з терміном дії та CVV-кодом).

Крадіжка. Отримавши доступ до ваших даних, злочинці миттєво знімають усі кошти з рахунків.

Правила безпеки

Не відкривайте посилання з підозрілих повідомлень, навіть якщо їх надіслали знайомі.

Офіційні ресурси державних органів України завжди мають закінчення .gov.ua. Будь-які інші адреси (наприклад, .org, .com, .top) — ознака фальшивки.

Ніколи не вводьте PIN-коди, паролі до онлайн-банкінгу або CVV-коди на сторонніх сайтах. Держава ніколи не запитує ці дані для нарахування допомоги.

Шукайте інформацію про виплати лише на сайтах відповідних міністерств, у застосунку «Дія» або у кабінеті платника податків.

Що робити, якщо ви стали жертвою?

Якщо ви все ж перейшли за посиланням і ввели дані картки, негайно заблокуйте її через банківський застосунок або гарячу лінію банку. Після цього зверніться до поліції: