Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян до пильності: на фоні складної ситуації з енергопостачанням активізувалися кіберзлочинці. Зловмисники спекулюють на темі фінансової підтримки, поширюючи фейки про «державні» та «міжнародні» соціальні виплати. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Фейкові виплати: МВС попереджає про нові схеми шахраїв на тлі дефіциту світла та тепла
Як працює пастка?
Шахраї використовують класичну схему фішингу, адаптовану під актуальні потреби українців:
- Розсилка. Ви отримуєте повідомлення у месенджерах, соцмережах або SMS про призначення грошової допомоги.
- Фішинговий сайт. У повідомленні є посилання на ресурс, який візуально імітує офіційний державний сайт або сторінку відомої міжнародної організації.
- Збір даних. Для «отримання виплат» сайт просить ввести персональні дані, номер телефону та повні реквізити банківської картки (включно з терміном дії та CVV-кодом).
- Крадіжка. Отримавши доступ до ваших даних, злочинці миттєво знімають усі кошти з рахунків.
Правила безпеки
Не відкривайте посилання з підозрілих повідомлень, навіть якщо їх надіслали знайомі.
Офіційні ресурси державних органів України завжди мають закінчення .gov.ua. Будь-які інші адреси (наприклад, .org, .com, .top) — ознака фальшивки.
Ніколи не вводьте PIN-коди, паролі до онлайн-банкінгу або CVV-коди на сторонніх сайтах. Держава ніколи не запитує ці дані для нарахування допомоги.
Шукайте інформацію про виплати лише на сайтах відповідних міністерств, у застосунку «Дія» або у кабінеті платника податків.
Що робити, якщо ви стали жертвою?
Якщо ви все ж перейшли за посиланням і ввели дані картки, негайно заблокуйте її через банківський застосунок або гарячу лінію банку. Після цього зверніться до поліції:
- зателефонуйте на номер 112;
- залиште заявку на сайті Кіберполіції;
- зверніться до найближчого відділку.
