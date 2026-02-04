Золото повертається до позначки $5 000: покупці активізувалися після історичного обвалу

Ціни на золото зростають другий день поспіль, знову перетнувши психологічну межу у $5 000 за тройську унцію. Після стрімкого падіння з рекордних максимумів на ринок повернулися покупці, які прагнуть придбати метал за вигіднішою ціною на тлі загального оптимізму щодо довгострокових перспектив. Про це повідомляє Bloomberg.

Динаміка ринку: від рекорду до корекції

У середу, 4 лютого, вартість злитків зросла на 2,9%, після того як у попередню сесію метал додав понад 6%. Попри цей відскок, золото все ще торгується на $500 нижче за свій історичний максимум, зафіксований 29 січня, проте з початку року актив демонструє вражаюче зростання — близько 17%.

Причини «шторму» та вихід роздрібних інвесторів

Аналітики вважають, що фаза примусових продажів (forced sales) добігла кінця. Обвал наприкінці минулого тижня був спричинений надмірним спекулятивним ажіотажем:

Каскад втрат: швидке падіння ціни активувало стоп-лосси інвесторів та змусило дилерів масово продавати активи для хеджування ризиків.

Відтік капіталу: найбільші золоті ETF-фонди материкового Китаю зафіксували рекордний одноденний відтік у $1 млрд, що свідчить про похитнуту впевненість роздрібних гравців.

За словами стратега TD Securities Даніеля Галі, висока волатильність останнього тижня може на певний час відлякати приватних інвесторів, залишивши ринок професійним гравцям.

Прогнози банків: курс на $6 000

Попри нещодавній колапс, фундамент для зростання золота залишається міцним. Більшість провідних банків зберігають «бичачі» прогнози:

Deutsche Bank підтверджує очікування зростання до $6 000 за тройську унцію.

Goldman Sachs вбачає значні ризики зростання понад свій цільовий показник у $5 400 до кінця року.

Bank of America наголошує, що золото має набагато сильнішу довгострокову інвестиційну історію, ніж срібло, хоча волатильність залишатиметься високою.

Геополітика як фактор підтримки

Додатковим стимулом для зростання цін на дорогоцінні метали стала чергова ескалація між США та Іраном після того, як ВМС США збили іранський безпілотник. Хоча президент Дональд Трамп заявив про продовження дипломатичних перемовин, напруженість змушує інвесторів шукати захисту в «тихій гавані».

Показники на ранок середи (Лондон):