Золото повертається до позначки $5 000: покупці активізувалися після історичного обвалу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 19:48

Золото повертається до позначки $5 000: покупці активізувалися після історичного обвалу

Ціни на золото зростають другий день поспіль, знову перетнувши психологічну межу у $5 000 за тройську унцію. Після стрімкого падіння з рекордних максимумів на ринок повернулися покупці, які прагнуть придбати метал за вигіднішою ціною на тлі загального оптимізму щодо довгострокових перспектив. Про це повідомляє Bloomberg.

Золото повертається до позначки $5 000: покупці активізувалися після історичного обвалу
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка ринку: від рекорду до корекції

У середу, 4 лютого, вартість злитків зросла на 2,9%, після того як у попередню сесію метал додав понад 6%. Попри цей відскок, золото все ще торгується на $500 нижче за свій історичний максимум, зафіксований 29 січня, проте з початку року актив демонструє вражаюче зростання — близько 17%.

Причини «шторму» та вихід роздрібних інвесторів

Аналітики вважають, що фаза примусових продажів (forced sales) добігла кінця. Обвал наприкінці минулого тижня був спричинений надмірним спекулятивним ажіотажем:

  • Каскад втрат: швидке падіння ціни активувало стоп-лосси інвесторів та змусило дилерів масово продавати активи для хеджування ризиків.
  • Відтік капіталу: найбільші золоті ETF-фонди материкового Китаю зафіксували рекордний одноденний відтік у $1 млрд, що свідчить про похитнуту впевненість роздрібних гравців.

За словами стратега TD Securities Даніеля Галі, висока волатильність останнього тижня може на певний час відлякати приватних інвесторів, залишивши ринок професійним гравцям.

Прогнози банків: курс на $6 000

Попри нещодавній колапс, фундамент для зростання золота залишається міцним. Більшість провідних банків зберігають «бичачі» прогнози:

  • Deutsche Bank підтверджує очікування зростання до $6 000 за тройську унцію.
  • Goldman Sachs вбачає значні ризики зростання понад свій цільовий показник у $5 400 до кінця року.
  • Bank of America наголошує, що золото має набагато сильнішу довгострокову інвестиційну історію, ніж срібло, хоча волатильність залишатиметься високою.

Геополітика як фактор підтримки

Додатковим стимулом для зростання цін на дорогоцінні метали стала чергова ескалація між США та Іраном після того, як ВМС США збили іранський безпілотник. Хоча президент Дональд Трамп заявив про продовження дипломатичних перемовин, напруженість змушує інвесторів шукати захисту в «тихій гавані».

Показники на ранок середи (Лондон):

  • Золото: +2,2% до $5 053,82 за тройську унцію.
  • Срібло: +5,8% до $90,11.
  • Платина та паладій: також у «зеленій» зоні.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами